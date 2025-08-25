Búsqueda de un hombre de 45 años en Viedma: no se presentó a su trabajo y su paradero es un misterio

Familiares, vecinos y autoridades de Viedma buscan a Cristian Leonardo Procoppo, de 45 años, quien fue visto por última vez en la madrugada del domingo en las inmediaciones de México y Álvaro Barros.

Su ausencia se confirmó cuando no se presentó a su trabajo a las 5 de la mañana, horario habitual de ingreso, lo que generó preocupación inmediata entre sus allegados.

Según trascendió, Procoppo había asistido junto a su pareja y un grupo de amigos a un local bailable para presenciar un show musical. La última conexión de su teléfono celular se registró alrededor de las 3 de la mañana, momento en que dejó de responder mensajes y llamadas. Desde entonces, su teléfono permanece apagado.

Procoppo es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,90 metros, de tez blanca, con pelo corto rubio rizado y ojos celestes. No posee tatuajes ni cicatrices visibles, y no utiliza aros. Al momento de su desaparición vestía zapatillas negras, jean azul oscuro y chomba blanca con una franja gris en el pecho.

El llamado es urgente: la comunidad puede ayudar a dar con el hombre de 45 años desaparecido

Desde la policía aconsejan a la comunidad que, ante cualquier información sobre su ubicación, se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o a través de los números de emergencia habilitados.