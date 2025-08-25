Tragedia en Cipolletti: murió el joven que estaba grave tras el incendio en Ferri

Dotaciones de bomberos trabajaron en un incendio en la zona norte de Roca. Foto: gentileza.

La comunidad de Ferri está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Yoni Muñoz, el joven que permanecía internado en estado crítico luego de resultar gravemente herido en el incendio que destruyó la casa de sus padres el pasado sábado en la intersección de Las Margaritas y las vías del tren.

El siniestro se produjo alrededor del mediodía del sábado y consumió por completo la casa ubicada en Las Margaritas, dejando a sus propietarios, un matrimonio de adultos mayores, sin pertenencias. Bomberos voluntarios, personal de Protección Civil, policía y equipos de salud trabajaron en el lugar para controlar las llamas y atender a los afectados.

Su hermano había adelantado a La Comuna Regina, que la situación era desesperante, y finalmente en las últimas horas se confirmó la triste noticia.

Incendio en Cipolletti: cómo fue el siniestro

El incendio se originó alrededor de las 12:30 del sábado y rápidamente movilizó a bomberos voluntarios, personal de Protección Civil, policía y equipos de salud, según informó la directora de Protección Civil, Ayelén Quijada.

Los bomberos indicaron que la vivienda, construida en machimbre y chapa, sufrió daños totales y que las tareas de extinción finalizaron después del mediodía. Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el fuego.

Además del joven fallecido, otra persona resultó herida y fue trasladada al hospital local con quemaduras.