Búsqueda desesperada de un hombre en Valle Medio: tiene 36 años y desapareció hace una semana en Lamarque

En Valle Medio buscan a un hombre que desapareció misteriosamente el pasado domingo 22 de febrero. El hombre de 36 años, fue visto por última vez en Lamarque, ciudad donde vive junto a su pareja.

La Policía de Río Negro montó un gran operativo de rastrillaje en la localidad y sus alrededores, pero hasta el momento los resultados no fueron positivos.

Buscan a un hombre de 36 años en Lamarque: lo que se sabe de su desaparición

El hombre se llama Kevin Alan Hernández. El día de su desaparición, el hombre le manifestó a su pareja que se dirigía rumbo a su domicilio en Lamarque, pero horas más tarde perdieron comunicación.

En una entrevista con medios locales, la pareja contó que lograron constatar que el hombre estuvo en el domicilio ya que allí encontraron sus pertenencias. Sin embargo desconocen que pasó después de que el hombre llegara e ingresara a la vivienda.

Su familia realizó la denuncia correspondiente a la comisaría, pero ante la falta de datos, el lunes por la noche organizaron una «pueblada» frente al municipio de Lamarque con el fin de solicitar ayuda en la búsqueda. «Como puede ser que mi sobrino no aparezca, Lamarque no es tan grande y se sabe por dónde anduvo», manifestó en sus redes sociales la tía de Hernández.

Este martes se están llevando a cabo rastrillajes con personal de la Comisaría 17, la sección Canes y el apoyo del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro.

Quién es el hombre que desapareció en Lamarque: datos oficiales

El Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda y de esta manera informó que Kevin Alan Hernández es un joven que mide 1,80, es delgado, tiene tez trigueña, pelo negro rapado a los costados y ojos marrones claros.

Como seña particular, indicaron que está tatuado en sus dos antebrazos: en el derecho dice «Alma» y en el izquierdo tiene un dibujo de una corona con el nombre «María».

Resaltaron que al momento de ausentarse vestía remera gris, un rompevientos color crema, un pantalón buzo negro y zapatillas negras con líneas blancas.

Cualquier información solicitan comunicarse con el 911, dirigirse a la comisaría más cercana o al celular de turno de Choele Choel: (02946) 15411228.