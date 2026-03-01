Último Primer Día de clases en Roca y Regina: dónde y hasta qué hora serán los operativos

La Policía desplegará controles en calle Mendoza, en Roca, y en Juan Bautista Alberdi, en Villa Regina, por el UPD.

La Unidad Regional II de la Policía de Río Negro implementará un operativo especial por el Último Primer Día (UPD), tradicional celebración de estudiantes que inician su último año del secundario.

El despliegue comenzará durante la madrugada del domingo 1 de marzo y se extenderá hasta la desconcentración total, con foco en los principales puntos de encuentro en Roca y Villa Regina.

Dónde estarán los controles en Roca

En General Roca, el punto de concentración será un complejo ubicado sobre calle Mendoza. Allí se dispondrá presencia policial preventiva, además de patrullajes en inmediaciones y espacios públicos cercanos.

El objetivo será supervisar el ingreso y egreso de los jóvenes, realizar controles y prevenir incidentes en la zona de mayor concurrencia.

Operativo en Villa Regina

En Villa Regina, la celebración se desarrollará en un salón ubicado sobre calle Juan Bautista Alberdi. En ese sector también se establecerán dispositivos de control y recorridas preventivas.

La presencia policial abarcará tanto el lugar del evento como las calles aledañas, con el fin de acompañar la desconcentración y evitar situaciones de riesgo.

Prevención y acompañamiento

Desde la Unidad Regional II indicaron que el operativo incluirá patrullajes dinámicos y controles en espacios públicos y zonas de encuentro previamente acordadas por estudiantes y familias organizadoras.

El acompañamiento busca que la jornada se desarrolle con normalidad, promoviendo conductas responsables y garantizando la seguridad de los estudiantes y del resto de la comunidad.