Tránsito complicado en la Ruta 7 por un choque en cadena en Centenario: piden circular con cuidado

Tránsito complicado en la Ruta 7 por un choque en cadena. Foto ilustrativa: Centenario Digital

El martes inició registrando un choque en cadena sobre la Ruta Provincial 7 que generó complicaciones en el tránsito.

Si bien aún se desconoce si hay personas heridas o solo fueron daños materiales, en el lugar se montó un operativo por el cual solicitaron circular con cuidado.

Choque en cadena sobre la Ruta 7: lo que se sabe

El siniestro ocurrió a la altura del cementerio local y generó importantes complicaciones en la circulación vehicular, sobre todo porque fue en el horario de mayor tráfico por el inicio de jornadas laborales y escolares.

Según la información brindada por medios locales, en el choque quedaron involucrados varios vehículos, aunque no se informó oficialmente la cantidad exacta ni el estado de los ocupantes.

En el lugar se montó un operativo en el que intervienen efectivos policiales y servicios de emergencia.