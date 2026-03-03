Cámaras con IA frenaron intentos de robo en pleno centro de Bariloche: así fue el operativo

El nuevo Sistema Integral de Prevención del Delito del Gobierno de Río Negro permitió detectar y frenar a tiempo a dos hombres que merodeaban vehículos estacionados en Bariloche. La intervención se concretó antes de que se registraran denuncias formales o daños.

La identificación se logró mediante cámaras con inteligencia artificial y lectores de patentes que monitorean en tiempo real puntos estratégicos de la ciudad, en articulación con el 911 y las unidades policiales en calle.

Alertas vecinales y activación del sistema

El procedimiento comenzó cerca de las 12, cuando el 911 recibió varios llamados que advertían sobre un Renault Sandero blanco, con un golpe visible en el lateral del conductor. Según los avisos, sus ocupantes circulaban lentamente y observaban autos estacionados en calles céntricas y en inmediaciones de un sanatorio privado.

Mientras un móvil recorría la zona sin resultados, desde el Centro de Monitoreo se activó el protocolo tecnológico para ubicar el rodado. Las cámaras con IA iniciaron el rastreo por características físicas y coincidencias parciales de patente, mientras los lectores LPR analizaron registros previos.

Seguimiento en tiempo real

Aproximadamente una hora después, el vehículo fue captado en una rotonda en dirección a calle 12 de Octubre. Aunque en ese momento se perdió contacto visual, el seguimiento continuó a través del sistema.

Finalmente, a las 13.40, una operadora detectó por una cámara estratégica un auto con las mismas características detenido frente a una gomería, en cercanías de Pasaje Gutiérrez y Mange. Las imágenes mostraban a dos hombres jóvenes que descendían con la vestimenta descripta en los llamados.

Con la ubicación precisa, personal policial se dirigió al lugar y procedió a identificarlos. Se constató que el vehículo no contaba con la documentación obligatoria para circular, por lo que intervino Tránsito Municipal y se dispuso el secuestro preventivo.

Demorados y antecedentes

Ambos hombres fueron trasladados en calidad de demorados en el marco del artículo 11 inciso a de la Ley 5184, normativa contravencional vigente en la provincia.

Fuentes oficiales indicaron que el mismo rodado había sido retenido tiempo atrás en otra intervención por hechos de similares características. En esta oportunidad, no se registraron daños ni denuncias de víctimas, por lo que el vehículo fue reintegrado a su propietario.

Tecnología para anticiparse

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el resultado evidencia el funcionamiento del sistema: detectar patrones sospechosos, cruzar datos en segundos y enviar recursos al punto exacto.

La intervención permitió anticiparse a un posible delito. Detrás del procedimiento hubo vecinos que alertaron, operadores que analizaron imágenes en tiempo real y efectivos que actuaron con rapidez para evitar que se concretaran robos.