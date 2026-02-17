Búsqueda desesperada en Puerto Madryn: quién es Sofía Devries, la joven desaparecida en el Golfo Nuevo

La calma de las aguas del Golfo Nuevo se vio interrumpida por un operativo de emergencia que mantiene en vilo a toda la Patagonia. Desde la mañana de este lunes 16 de febrero 2026, personal especializado de la Prefectura Naval Argentina busca intensamente a Sofía Devries (23), una joven creadora de contenido que desapareció mientras realizaba una práctica de buceo en Puerto Madryn.

Según los primeros reportes oficiales, el incidente con Sofía Devries ocurrió durante una jornada de titulación con una empresa especializada, en un sector cercano al muelle de Puerto Madryn que, paradójicamente, es considerado una zona segura y habitual para esta disciplina.

Búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn | El factor pánico: qué sucedió a 26 metros de profundidad

La principal hipótesis que manejan los investigadores, encabezados por el jefe de salvamento y buceo Adrián Wagener, apunta a un posible cuadro de desorientación bajo el agua. Así es la zona donde se produjo su desaparición:

Según el testimonio de su «pareja de buceo» —el compañero asignado por protocolo para supervisar la inmersión—, Sofía entró en una «situación complicada» antes de que se perdiera contacto visual con ella.

Los expertos barajan la posibilidad de que la joven haya sufrido una crisis de pánico, lo que pudo derivar en que se quitara el regulador de oxígeno o realizara una maniobra de ascenso incorrecta. A pesar de los intentos de su compañero por asistirla, la joven no logró estabilizarse. El operativo se concentra ahora en el punto exacto donde la embarcación realizaba el fondeo, a unos 26 metros de profundidad.

Influencer y amante de la Patagonia: el perfil de Sofía Devries

Sofía no es una desconocida en el mundo digital. Con 23 años, se ha consolidado como una influencer de viajes y contenido UGC (contenido generado por usuarios) oriunda de Villa Ballester, compartiendo con su comunidad recomendaciones de belleza y destinos turísticos.

Su vínculo con el mar y la aventura es evidente en sus redes sociales (@sofidvs), donde frecuentemente publicaba videos de sus prácticas de buceo y sus recorridos por distintas provincias del país.

Su pasión por la naturaleza la llevó a buscar la certificación profesional en Puerto Madryn, la capital nacional del buceo. Sus seguidores y familiares aguardan con angustia novedades del rastrillaje, mientras sus videos nadando en aguas patagónicas se vuelven virales en un pedido masivo de oración y esperanza.

Búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn: un operativo contra el reloj y las condiciones del mar

La Prefectura activó de inmediato el protocolo de emergencia, desplegando buzos profesionales y embarcaciones de salvamento. El trabajo es arduo: el instructor del grupo debió ser hospitalizado tras realizar múltiples descensos de emergencia intentando localizar a Sofía, superando los límites de seguridad de «tiempo de fondo».

Actualmente, las condiciones meteorológicas son estables, aunque la visibilidad bajo el agua sigue siendo el mayor desafío para los rescatistas. Se espera que en las próximas horas se sumen equipos de tecnología subacuática para barrer el fondo del Golfo Nuevo en busca de algún rastro de la joven.