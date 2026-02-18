Búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn: el mapa del operativo y la principal hipótesis

A 48 horas de la desaparición de Sofía Devries (23) en las profundidades del Mar Argentino, la investigación judicial ha dado un giro determinante. Mientras la Prefectura Naval Argentina despliega robots de exploración subacuática y buzos tácticos, la fiscalía ya no busca un accidente fortuito, sino una posible responsabilidad penal bajo la figura de delito culposo.

La principal hipótesis sobre la desaparición de Sofía Devries apunta a que una crisis de pánico llevó a la joven comunicadora a quitarse el regulador de oxígeno a 20 metros de profundidad, pero la pregunta que la justicia intenta responder es: ¿dónde estaban los encargados de cuidarla en ese momento crítico?

Búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn: dónde queda el Parque Submarino «HU SHUN YU 809»

El epicentro de la búsqueda de Sofía Devries es el Parque Submarino donde se encuentra el naufragio del pesquero chino HU SHUN YU 809, un sitio habilitado por Prefectura frente a las costas de Punta Cuevas, en Puerto Madryn. El operativo de rastrillaje es complejo debido a la geografía del fondo marino y la dinámica de las aguas patagónicas.

Según Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, las condiciones de visibilidad al momento de la inmersión eran de aproximadamente 3 metros, una cifra aceptable pero que se vuelve mínima si se considera el factor de las corrientes.

«Un buzo en inmersión queda con flotabilidad neutra; si se desvanece, una mínima corriente puede desplazar el cuerpo 10 o 15 metros en segundos, alejándolo del punto de referencia del barco«, explicó el prefecto.

Ataque de pánico y «boquera»: el testimonio clave del novio de Sofía Devries

Leo, pareja de Sofía Devries y principal testigo del hecho, brindó un relato estremecedor ante la fiscalía. Según su declaración, ambos descendieron de a dos —un protocolo estándar en el buceo recreativo—, pero en plena inmersión Sofía entró en una crisis de angustia. En medio del miedo, la joven se habría sacado la boquera (el regulador que permite respirar el aire del tanque), una reacción instintiva pero fatal en contextos de pánico subacuático.

La investigación de la fiscal María Eugenia Vottero se centra ahora en la «cadena de custodia» de los buzos:

El rol del instructor : se busca determinar si el profesional, perteneciente a una escuela de Buenos Aires, ya había emergido o si estaba a una distancia que le impedía intervenir.

: se busca determinar si el profesional, perteneciente a una escuela de Buenos Aires, ya había emergido o si estaba a una distancia que le impedía intervenir. El operador de la embarcación: se analiza si el barco de apoyo cumplía con todos los protocolos de seguridad y vigilancia en superficie.

Negligencia criminal: por qué la causa por la desaparición de Sofía Devries apunta al homicidio culposo

Fuentes judiciales confirmaron que, de encontrarse un responsable, la carátula sería la de homicidio culposo por negligencia o impericia. La fiscalía estudia las variables climáticas dentro y fuera del agua, y ha solicitado pericias técnicas sobre los equipos de buceo utilizados por la joven y su grupo.

Mientras tanto, en la superficie, el pedido de justicia y ayuda de los familiares se multiplica en redes sociales. Denuncian inacción y exigen que no se detenga el uso de robots de exploración y tecnología de barrido para localizar a Sofía en una zona donde, según los expertos, «el bicho es siempre bicho» y las condiciones pueden cambiar en minutos.