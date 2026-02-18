Búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn: investigan posible negligencia en la desaparición de la joven buzo

Sofía Devries sigue desaparecida en Puerto Madryn. Su búsqueda que inició el lunes, luego de confirmarse que desapareció mientras practicaba una excursión de buceo, se intensificó en las últimas horas y mantiene en vilo tanto a sus familiares como a sus amigos.

El operativo de rastrillaje sumó nuevo personal este miércoles, pero hasta el momento no se lograron resultados positivos. En paralelo, la Fiscalía de Puerto Madryn confirmó que se abrió una investigan para esclarecer si hubo negligencia en la desaparición de la joven buzo de 23 años.

Operativo de búsqueda de Sofía Devries

Prefectura Naval es la fuerza encargada del operativo de rastrillaje de Sofría Devries. Este 18 de febrero se sumó nuevo equipamiento, pese a que las autoridades advirtieron que no hay posibilidades de hallarla con vida.

Durante el transcurso del día sumarán al operativo personal especializado, material específico y un vehículo operado en forma remota (ROV) utilizado para realizar tareas subaqua. Según lo precisado, este equipamiento se trata del superbuque SB-15 «Tango» que es trasladado desde el Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Fuerza, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este buque cuenta con una plataforma de buceo para reconocimiento de restos náufragos, lechos marinos y cascos hundidos, pero esta vez va a ser de ayuda debido a que está equipado con «una campana abierta de buceo, operable hasta 80 metros de profundidad, que se utiliza para llevar a cabo tareas subacua».

Mientras tanto se mantendrá el rastrillaje en la zona frente a Punta Cueva, donde el personal patrulla el frente costero por vía terrestre con el despliegue de unidades móviles y pedestres.

Investigan posible negligencia en la desaparición de Sofía Devries

Mientras la búsqueda se mantiene en Chubut, el Ministerio Público Fiscal informó que se abrió una investigación para esclarecer lo que sucedió con la joven buzo y determinar si hubo o no, responsabilidad penal en el hecho.

La desaparición de Sofía ocurrió cuando la joven, oriunda de Buenos Aires, se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros. La actividad formaba parte de una práctica para obtener una certificación internacional de buceo (PADI).

La fiscalía, según lo precisado por el sitio ADNSur, reveló que a partir de la información preliminar se supo que la joven se habría descompensado y por ello, no pudo ascender por sus propios medios. Desde el momento en que se dio aviso, la fiscalía activó el protocolo de emergencia y en el lugar intervino Prefectura Naval Argentina, que desplegó buzos tácticos y equipos especializados, incluyendo robots de exploración subacuática.

Respecto a la investigación penal, remarcaron que por el momento no hay personas imputadas. Solo se tomaron entrevistas a quienes participaron de la actividad y se recopiló información técnica para reconstruir las circunstancias del hecho.

El fin es determinar si hubo una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros, en caso de acreditarse podría configurar la responsabilidad penal por negligencia. Lo que se analiza es si el incidente respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles.