Chubut en vilo: buscan a una turista de 23 años que desapareció durante una excursión de buceo en Puerto Madryn

Chubut se mantiene en vilo tras la desaparición de una joven de 23 años en el mar. La turista, oriunda de Buenos Aires, formaba parte de un grupo que salió a hacer una excursión de buceo en Puerto Madryn.

Personal de la Prefectura Naval Argentina activó un operativo de rastrillaje para dar con la joven que nunca logró salir a la superficie. Por el momento la búsqueda no logró resultados positivos.

Desapareció una turista en el mar de Puerto Madryn

La joven se llama Sofía Devries, tiene 23 años y desapareció el lunes cuando realizaba prácticas de buceo en la zona de Punta Cuevas, en Puerto Madryn.

De acuerdo a la información oficial brindada por medios de Chubut, Sofía formaba parte de un grupo que salió en una embarcación de la empresa de Buenos Aires, Freediving Patagonia. Su desaparición se denunció cuando al momento del regreso, advirtieron que no había vuelto a la superficie luego de la inmersión.

Prefectura lanzó un comunicado donde ubicó la zona del operativo a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”, a 3,5 kilómetros de la dependencia local. Esta fuerza informó que el rastrillaje inició cuando el grupo terminó la actividad y de regreso, no logró localizar a una de sus integrantes.

El jefe de salvamiento y buceo de la PNA, Adrián Wagener, indicó que entre los integrantes del grupo se encontraba el novio de la joven, otra persona y un instructor, quien debió ser hospitalizado porque en cuanto no pudo localizarla, se sumergió varias veces en el mar.

Desde el hecho ya pasaron 24 horas y aún no hay rastros de la joven. En la zona de se desplegó un medio de superficie con un nadador de rescate y también se sumó un guardacostas con personal especializado en buceo perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn.