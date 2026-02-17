Habló uno de los responsables de la búsqueda de la buzo en Puerto Madryn: «La posibilidad de encontrarla con vida es …»

El operativo de búsqueda superó las 24 horas y se reducen las posibilidades de encontrar a la joven buzo.

Continúa este martes la intensa búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn, la joven de 23 años que desapareció mientras buceaba.

Uno de los responsables del operativo señaló que es un momento crítico y afirmó que “la posibilidad de encontrarla con vida es nula”. Así lo indicó Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina.

“A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad en la que estaba no hay posibilidades de encontrarla”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

Wagner remarcó que la operación ya superaba las 24 horas de búsqueda, lo que reduce aún más las chances de un hallazgo favorable. Además, aclaró que en este tipo de actividades no hay un seguro con la superficie, ya que suele ser más riesgoso.

“El buceo deportivo no se hace con una vinculación entre ellos, porque es más peligroso si quedan enganchados; ni con una vinculación con la superficie. Igualmente, el lugar donde estaban buceando es seguro”, aseguró.

En esa línea, agregó: “Ante esta situación, la Fuerza desplegó de inmediato un medio de superficie con un nadador de rescate para iniciar la búsqueda en la zona. Posteriormente, se sumó un guardacostas con personal especializado en buceo perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn”.

Cómo fue el accidente y el despliegue de la Prefectura

El grupo de siete personas realizaba la inmersión cerca del muelle de Puerto Madryn, en una zona habilitada y considerada segura para este tipo de actividades. El barco hundido a 26 metros estaba preparado para la práctica y las condiciones meteorológicas, según la Prefectura, no presentaban mayores complicaciones.

Tras el accidente, tres personas fueron hospitalizadas por control, entre ellas el instructor, que necesitó asistencia médica tras bajar varias veces a buscar a Sofía y exceder los tiempos de fondo.

El operativo de rastrillaje se concentra en aguas del Golfo Nuevo, con embarcaciones y personal especializado, incluidos buzos profesionales entrenados para emergencias.