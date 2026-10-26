Rescate extremo en el cerro López: bajaron suspendidos de un helicóptero para llegar hasta un hombre que cayó varios metros

Durante la noche, integrantes de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche realizaron un operativo de rescate en el sector de Palotinos, en el Cerro López, tras la caída de una persona de unos 60 años.

Como era de noche y transitar el terreno es muy técnico e implica estar expuesto, se realizó un recambio de los equipos de rescate, se trasladó más material y equipamiento para que el personal pudiera permanecer en el lugar hasta el amanecer, asistir a la persona y monitorear su evolución.

«Afortunadamente, durante el transcurso de la noche el hombre presentó una mejoría. Sin embargo, las características del terreno y la imposibilidad de realizar un descenso terrestre seguro hicieron necesario gestionar una evacuación aérea», indicaron desde la Comisión de Auxilio.

Alrededor de las 8 de la mañana, el helicóptero concretó la evacuación. «Pero para llegar hasta el lugar, dadas las condiciones del lugar, fue necesario que el equipo de rescate descendiera suspendido desde el helicóptero, una maniobra de alta complejidad técnica que permitió acceder al paciente, ya que no era posible aterrizar ni descender de manera convencional en ese sector», señaló.

Según reconocieron, se trató de «una intervención poco habitual en la historia reciente de los rescates de montaña en Bariloche», tanto por las características del terreno como por la maniobra aérea necesaria para concretar la evacuación.

Palotinos es considerado un trekking de alta complejidad. Comienza en el mirador del Brazo Tristeza, en Bahía López y en la primera parte, el camino es de cornisa sobre un acantilado. Un cartel advierte que es “sólo para expertos y que requiere ir con guía”. Se transita un largo pedrero hasta llegar a un filo. Muchos suben hasta el llamado Pico Turista y descienden por el cerro López.