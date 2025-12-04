Un mega túnel para cruzar la Cordillera de los Andes, la obra ambiciosa que se proyecta para unir Argentina y Chile

El mega túnel que cruzará la Cordillera de los Andes: la obra ambiciosa que unirá Argentina y Chile comienza a tomar forma

En América Latina se proyecta la construcción de un mega túnel que atravesará la Cordillera de los Andes. Es la obra más ambiciosa que tiene como objetivo unir Argentina y Chile de forma más rápida y segura.

El proyecto se nombró Túnel de Agua Negra y promete en convertirse en una de las obras más importantes de latinoamérica. La obra pensada cuenta con 14 kilómetros de extensión y está ubicado a más de 4.000 metros de altura. Atravesará la Cordillera de los Andes y aseguran que será un corredor seguro, moderno y que estará operativo todo el año.

El túnel se denominó así porque estará en el paso fronterizo de Agua Negra el cual solo puede utilizarse en verano debido a la nieve y las condiciones climáticas extremas.

El objetivo principal de esta mega obra es que permita superar estas limitaciones y abrir una vía alternativa para la circulación de personas y mercaderías entre Argentina y Chile.

El debate sobre la construcción del Túnel de Agua Negra volvió a activarse por el cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, quien aseguró que la iniciativa sigue firme. «Es una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca«, afirmó.

A su vez comentó que «del lado chileno ya se registran mejoras en los accesos y se trabaja para extender tramos de pavimentación pese a la complejidad del terreno». Si bien en Argentina las obras aún no comenzaron, destacó que existe voluntad política para avanzar cuando se den las condiciones.

Donde se ubicaría el túnel que cruzará la cordillera

Tal como se comentó, el túnel será un cruce sustituto de paso Aguas Negras que se localiza entre el Departamento Iglesia de la provincia argentina de San Juan y en la provincia chilena de Elqui de la región de Coquimbo, comuna de Vicuña.

Debido a su altitud, este paso se encuentra abierto solo en temporada estival (de diciembre a abril). El resto del año queda bloqueado por la nieve.