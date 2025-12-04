Calor intenso y viento en el Alto Valle: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas más fuertes este jueves?

El calor se instaló en el Alto Valle. Después del clima cálido del miércoles, el pronóstico anticipó temperaturas similares para este jueves 4 de diciembre y le sumó un factor extra: el viento. Según el parte climático, durante el día se podrán registrar ráfagas de hasta 60 km/h. Mirá acá el detalle.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Este jueves será una jornada calurosa en el Alto Valle, ideal para disfrutar del aire libe. Sin embargo el día terminará con la presencia de viento, que se hará notar especialmente durante la noche en la región.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una temperatura mínima de 19°C. Durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 32°C, bajo un cielo que se presentará parcialmente despejado.

La característica más destacada de este jueves será el viento, que soplará con velocidades de entre 16 y 41 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar picos de hasta 60 km/h, especialmente en la segunda mitad del día.

El pronóstico resaltó que la franja horaria más complicada por la intensidad del viento será la noche, momento en que las ráfagas se sentirán con mayor fuerza.