Sociedad

Ola de calor en Argentina con picos de 43ºC este jueves y viernes: alerta por temperaturas extremas en una provincia

Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves y viernes.

Redacción

Por Redacción

Ola de calor en Argentina. Foto: Gentileza NA.

Argentina se prepara para un episodio de temperaturas extremas, con un escenario de calor notablemente superior a los promedios habituales en la franja central y norte del país. El fenómeno, potenciado por el viento persistente del norte, alcanzará su punto máximo entre hoy jueves y mañana viernes con máximas de hasta 43ºC, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por las altas temperaturas hay una alerta amarillo en Córdoba.

La situación responde a factores típicos de inicio del verano: viento norte sostenido, intensa radiación solar y escasa humedad en los niveles bajos, lo que permite un rápido ascenso térmico.

El «Cóctel del Verano» y ola de calor: temperaturas por región

La ola de calor será generalizada y se mantendrá a lo largo de gran parte de la semana:

  • Zona Central (Córdoba, Santa Fe, La Pampa, noroeste bonaerense): Se esperan máximas entre 36 °C y 38 °C, con picos aislados que podrían llegar a los 40 °C.
  • Norte Argentino: Las temperaturas serán aún más elevadas, con valores generalizados de 38 °C a 40 °C y puntos extremos que podrían situarse entre 42 °C y 43 °C.

Ola de calor: tormentas y desplazamiento de inestabilidad

Mientras el centro y norte sufren el calor, el avance de aire cálido aportará humedad suficiente para generar inestabilidad en el oeste:

  • NOA y Oeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja): Registrarán la formación de chaparrones y tormentas típicos de la estación, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.
  • Fin de Semana (Cuyo): A partir del sábado, la inestabilidad se desplazará hacia la región cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis), con un incremento en la frecuencia de tormentas.
  • Próxima Semana (Centro): Entre el domingo y, sobre todo, el lunes, las precipitaciones comenzarían a avanzar paulatinamente hacia la franja central argentina, marcando la transición hacia un patrón más húmedo.

Noticias Argentinas


