Cambia el servicio de guardavidas en Las Grutas: qué playas quedan sin cobertura desde el 15 de marzo
Además de la reducción en Las Grutas, también finalizará el servicio en playas de San Antonio Oeste y Puerto San Antonio Este.
La Municipalidad de San Antonio Oeste informó que a partir de este sábado 15 de marzo el servicio de guardavidas en las playas de Las Grutas se reducirá y quedará concentrado únicamente en las bajadas centrales, en el marco de la etapa final de la temporada de verano.
Según se indicó, hasta el 31 de marzo la cobertura se mantendrá en los sectores de mayor concurrencia de la villa balnearia.
Dónde habrá guardavidas en Las Grutas
El servicio continuará funcionando en los siguientes puntos:
- Bajada 0
- Bajada 1°
- Bajada 2°
- Bajada 3°
- Bajada 4°
- Bajada 5°
- Bajada 6°
- Sector Rinconada
Desde el municipio explicaron que la medida busca concentrar la cobertura en las zonas donde se registra mayor presencia de bañistas durante esta etapa de la temporada.
Balnearios donde finaliza el servicio
Por otra parte, desde el 15 de marzo dejará de prestarse el servicio de guardavidas en otros sectores de la región:
Las Grutas
- Piedras Coloradas
- Terraza al Mar
- Acantilados
Puerto San Antonio Este
- Punta Perdices
San Antonio Oeste
- Los Tamariscos
- Costanera
- Punta Verde
Recomendaciones para quienes visiten las playas
Ante esta modificación del operativo, desde la municipalidad solicitaron a residentes y turistas extremar las medidas de precaución y respetar siempre las indicaciones del personal de guardavidas en los sectores donde el servicio continúa activo.
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