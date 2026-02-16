Cambió la alerta: en dónde ya no se esperan tormentas y qué pasa este martes 17 en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) modificó el alcance de la alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro para este lunes 16 de febrero. Además, emitió otra por lluvias para mañana.

Según precisó el SMN, se aguardan tormentas de variada intensidad acompañadas por «lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm«.

En principio, la advertencia regía para ambas provincias, pero en el último parte del organismo eliminaron a las zonas afectadas de Neuquén (Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú)y quedaron solamente las rionegrinaspara horas de la noche.

Mapa de alertas del SMN para este lunes 16 de febrero.

Ahora, las zonas afectadas por la alerta son:

General Roca.

Este de El Cuy.

Avellaneda.

Pichi Mahuida.





Alerta por lluvias en Río Negro para este martes 17

Por otra parte, el SMN emitió otra alerta amarilla que afecta a la provincia de Río Negro por lluvias este martes 17 de febrero.

«El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local», precisaron.

Las localidades afectadas estarán bajo alerta durante horas de la madrugada y son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Mapa de alertas del SMN para este martes 17 de febrero.

Qué pasa en el Alto Valle este martes

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), si bien se eliminó la alerta, su pronóstico sigue marcando «posibles tormentas» para la noche de este lunes 16 en Neuquén.

Fuente: AIC.

Para mañana pronosticaron una máxima de 33°C y una jornada mayormente nublada, con viento desde el oeste a más de 40 km/h y ráfagas que rozarán los 60 km/h.

Por la noche la mínima bajará abruptamente a los 10°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste y mermará levemente su incidencia.

Fuente: AIC.

Mientras tanto, en General Roca también anticiparon una jornada de calor extremo acompañada por viento, con ráfagas desde el oeste a más de 50 km/h.

Por la noche la mínima será de 12°C y el viento provendrá desde el sudoeste a más de 40 km/h, con ráfagas de 55 km/h.