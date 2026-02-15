Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro para este lunes 16 de febrero: horarios y zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro para este lunes 16 de febrero, en medio del fin de semana largo de carnaval. Cuáles son las zonas afectadas y a qué hora se espera la llegada de las precipitaciones.
Según precisó el SMN, se aguardan tormentas de variada intensidad acompañadas por «lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm«.
Alerta por tormentas: los peores horarios en Neuquén y Río Negro
Desde el organismo indicaron que las zonas bajo alerta en Río Negro por tormentas en horas de la noche son:
- General Roca.
- Este de El Cuy.
Del lado neuquino, las zonas bajo alerta durante la noche son:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
