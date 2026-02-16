Alerta por tormentas y fuertes vientos en el Alto Valle: a qué hora llegan las lluvias este lunes de Carnaval

El cierre del fin de semana largo de Carnaval se presenta bajo condiciones extremas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla que advierte sobre el desarrollo de tormentas de variada intensidad, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y lluvias abundantes en periodos muy cortos.

Con una temperatura máxima que escalará hasta los 35°C, el ambiente se mantendrá pesado y sofocante, funcionando como el combustible ideal para el desarrollo de núcleos nubosos de gran potencia hacia la segunda mitad del día.

La gran duda de la jornada es el horario.

Según los modelos meteorológicos, la franja de mayor inestabilidad y riesgo comenzará a manifestarse a partir de la tarde, pero los fenómenos más severos están previstos para la noche de este lunes. En este periodo, la combinación de la baja presión y el calor acumulado activará las celdas de tormenta más intensas sobre los departamentos de Confluencia, Añelo y General Roca.

Además de las precipitaciones, el viento será un factor crítico: se esperan ráfagas del sector variable que podrían alcanzar los 69 km/h, lo que generará una notable reducción de la visibilidad por polvo en suspensión antes del inicio de la lluvia.

Zonas bajo alerta por tormentas y los peores horarios de viento en el Alto Valle

La inestabilidad no afectará a todas las localidades por igual, pero el SMN ha delimitado los puntos críticos para el cierre de este lunes:

Neuquén: Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú.

Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú. Río Negro: General Roca y Este de El Cuy.

General Roca y Este de El Cuy. Horario Clave: Las tormentas comenzarán a formarse después de las 18:00 hs, alcanzando su pico de actividad eléctrica y viento entre las 20:00 y las 23:00 hs.

Recomendaciones de seguridad durante la alerta por tormentas en el fin de semana de Carnaval

Ante la vigencia de la alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes, las autoridades locales de Defensa Civil recomiendan: