Cambio en el cronograma de entrega de kits escolares en Neuquén: suspenden el sábado, ¿cuándo sigue?

Entrega de kits escolares en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, uno de los puntos habilitados por el municipio.

La Municipalidad de Neuquén informó que ya entregó más de 20.000 kits escolares en distintos puntos de la ciudad, previo al inicio del ciclo lectivo 2026. El operativo está destinado a estudiantes que cuentan con el Boleto Estudiantil Neuquino (BEN) y continuará el lunes, luego de la suspensión prevista para el sábado.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, confirmó la continuidad del cronograma y detalló el alcance del programa municipal. Este viernes «continúa la entrega de kits escolares en los distintos espacios dispuestos por el municipio. Desde ayer hasta hoy ya se entregaron más de 20 mil kits, lo que refleja el importante acompañamiento de las familias”, señaló.

Kits escolares en Neuquén: cómo sigue el cronograma la próxima semana

La funcionaria precisó que el operativo se retomará el lunes de 8 a 17. “Retomamos el próximo lunes de 8 a 17, y seguramente el día miércoles vamos a acotar el horario porque, a este ritmo, entre lunes y martes estaríamos casi a punto de completar la entrega de kits escolares, que son un total de 40 mil”, indicó.

Cambió el horario de entrega de kits escolares gratis en Neuquén. Foto: Matias Subat.

La entrega se realiza en el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural del Oeste y la Sala de Elaboración sin TACC ubicada junto al Hospital Heller. En esos espacios también se aplican vacunas para completar esquemas, en coordinación con el Ministerio de Salud.

Pasqualini explicó que uno de los requisitos es contar con la tarjeta del BEN, conocida como tarjeta Bordó. “La condición es que ya tengan la tarjeta. Este trámite corresponde a este año, es muy fácil y se realiza a través de Muni Express. Es rapidísimo y, además, pueden elegir la sede donde retiran la tarjeta. Una vez que la retiran, vienen y se llevan su kit escolar”, afirmó.

Qué traen los kits escolares que entrega la municipalidad de Neuquén

El contenido varía según el nivel educativo. En inicial incluye mochila, guardapolvo, taza, individual, cuaderno, crayones, plastilina, plasticola y tijera. Para el primer ciclo se suman cuaderno tapa dura y cartuchera; de cuarto grado a quinto año se entrega carpeta, hojas rayadas y cuadriculadas y cuatro biromes, entre otros útiles.

En el nivel técnico se incorpora guardapolvo azul y carpeta de dibujo con set de reglas Pizzini. El municipio anticipó que el operativo llegará a la Escuela Provincial de Educación Agropecuaria (EPEA) para estudiantes con boleto y domicilio en la ciudad. “En ese caso, el kit incluye bombacha de campo en lugar de guardapolvo azul, acorde a las actividades que realizan los alumnos”, detalló.