Cambios en el calendario de vacunación infantil: qué se modifica a partir del 2028

El Ministerio de Salud de la Nación anunció que el Calendario Nacional de Vacunación tendrá un cambio a partir de 2028 con la incorporación de la vacuna hexavalente acelular, una formulación que reúne en una sola aplicación la protección contra seis enfermedades que actualmente requieren dos vacunas diferentes.

La medida fue establecida mediante la Resolución 1567/2026 y alcanzará a los niños nacidos desde el 1 de enero de 2028. El objetivo es simplificar el esquema de vacunación durante los primeros meses de vida y facilitar el cumplimiento de las dosis correspondientes.

La vacuna hexavalente acelular ya se utiliza en Argentina para determinados casos: bebés prematuros nacidos antes de las 37 semanas de gestación y con un peso inferior a 1.500 gramos al nacer.

La nueva vacuna protege contra la difteria, el tétanos, la tos convulsa o coqueluche, la hepatitis B, la poliomielitis y las infecciones invasivas causadas por la bacteria Haemophilus influenzae tipo b.

Hasta ahora, la protección contra estas seis enfermedades se realiza mediante la aplicación de la vacuna pentavalente y la antipoliomielítica inactivada (IPV). Con el cambio, ambas quedarán integradas en una única formulación.

¿Cómo será el nuevo esquema de vacunación?

La vacuna hexavalente se aplicará en tres dosis durante los primeros meses de vida: a los 2, 4 y 6 meses. Luego, se administrará un refuerzo entre los 15 y los 18 meses.

Una de las modificaciones es que el componente contra la poliomielitis también quedará incluido en ese refuerzo. Por lo tanto, los niños que completen el nuevo esquema ya no necesitarán la dosis adicional de IPV prevista a los 5 años.

La reducción de aplicaciones busca facilitar el acceso a la vacunación y mejorar el cumplimiento de los esquemas. También apunta a disminuir las oportunidades perdidas de inmunización y fortalecer las coberturas.

¿Qué pasará con los niños que nacieron antes de 2028?

La incorporación no modificará el esquema de quienes hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive. Esos niños deberán completar las dosis correspondientes a su año de nacimiento con las vacunas pentavalente y antipoliomielítica, según las recomendaciones vigentes.

Su incorporación al calendario general fue recomendada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), luego de analizar la evidencia científica disponible, las recomendaciones internacionales y la experiencia de otros países.

Además de reunir la protección contra seis enfermedades, la formulación acelular del componente contra la tos convulsa presenta, en general, menos reacciones adversas que las vacunas que utilizan el componente de células enteras.

La implementación alcanzará exclusivamente a los bebés nacidos desde enero de 2028. El Ministerio de Salud deberá elaborar los lineamientos técnicos para orientar el cambio y establecer recomendaciones para situaciones particulares, como los esquemas incompletos.