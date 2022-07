Camioneros al límite: enfermos y sin plata, sobreviven varados a la espera de Pino Hachado

El drama de los camioneros varados desde comienzos de julio en Las Lajas no cesa y son más de 240 vehículos. Algunos se encuentran al límite, enfermos y sin plata. Alberto Arriagada, un camionero chileno dio a conocer su situación, comentó que se bañan con agua fría y duermen con frazadas en los vehículos.

“Desde el domingo de la semana pasada que estoy varado con mis compañeros”, comentó Arriagada de la empresa Transportes Internacional Sandra Mendoza, de Concepción en Chile. El camionero volvía de buscar peras en Villa Regina, cuando tuvo que quedarse en la localidad neuquina debido al cierre del paso fronterizo Pino Hachado.

Informó que hace más de una semana sobreviven reutilizando su ropa, comprando comida y bañándose en la estación de servicio o alguna estancia. “No nos han venido a dar nada, nosotros hemos comprado todo lo que hemos consumido”, reveló.

Contó que muchos se bañan en la estación de servicio, «pero no da abasto para todos”. “Los primeros se bañan con agua caliente y los demás con agua fría”, comentó.

Con gratitud, manifestó que desde una hostería los han ayudado. “Nos prestan baño y ducha, me he mantenido ahí”, enfatizó.

Por la noche, a pesar de las bajas temperaturas, pueden dormir sin frío. “Por suerte todos los camioneros tenemos frazadas arriba de los camiones, dormimos calentitos”, describió, y añadió que si tienen mucho frío prenden el camión un rato para calefaccionarse.

La falta de pesos argentinos

Indicó que varios camioneros se enfermaron en estos días y Arriagada fue uno de ellos. Comentó que empezó a sentirse mal el martes de la semana pasada: “fue un resfrío, pero estuve tomando antigripales y ahora ya estoy mejor”, aseguró.

La falta de dinero es la mayor preocupación para los trabajadores. El conductor comentó que desde la empresa le transfieren plata, pero por la moneda no sirve. “Yo traía efectivo argentino y siempre por precaución traigo más plata de lo necesario”, comentó. “Con eso me he mantenido y le he prestado a varios colegas”, añadió.

“Estamos viendo de mandar a alguien que vaya a Concepción y nosotros depositarle plata para que nos envié el cambio”, relató acerca de la única opción que tienen.

Las condiciones climáticas no mejoran y parece complicado habilitar el paso internacional. “Nos dicen que de aquí al fin de semana es difícil”, comentó Arriagada. “Tal vez podremos volver el lunes o martes de la próxima semana”, finalizó.