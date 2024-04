Campaña ecológica: convocan a limpiar las montañas en Bariloche

El Club Andino Bariloche convocó a la comunidad a una jornada de recolección de residuos y desarme de fogones no autorizados para el próximo sábado. La propuesta forma parte de la edición 28 de la campaña «Montañas Limpias y Verdes».

Los lugares a limpiar serán determinados por cada uno de los grupos, instituciones, colegios, clubes o amigos de forma que la acción sea «autogestiva«.

Desde el club instaron a los participantes a sacar fotos antes y después de la limpieza señalando el lugar intervenido y el nombre del grupo.

La campaña Montañas limpias arrancó en marzo de 1988 con la idea de replicar una iniciativa de Estados Unidos. Al año siguiente, la Municipalidad de Bariloche incorporó la campaña Costas Limpias, a través de una ordenanza.

En 2021, la Administración de Parques Nacionales impulsó la campaña “Solo Huellas: recomendaciones y prevención en la Naturaleza” y este verano el Conicet Patagonia Norte, junto con el parque nacional Nahuel Huapi, el Municipio de Bariloche, el Club Andino, la Universidad Nacional de Río Negro, la Sociedad Naturalista Andino Patagónica y Circuito Verde, lanzaron la campaña “¿Hay Plan? Naturaleza y Seguridad” que, al igual que “Montañas Limpias y verdes”, promueve «la realización de actividades recreativas al aire libre con responsabilidad, fomentando la conservación de la naturaleza, generando contenido de divulgación con información clara y concisa sobre buenas prácticas para la actividad turística y el cuidado del entorno natural».

«La idea de la campaña la trajo Edgard Kopcke, de la comisión de auxilio, de Estados Unidos. En ese momento, el manejo de los residuos era diferente. Antes la gente tiraba cosas en la montaña. Entonces la limpieza en las sendas y en los refugios era necesaria. Incluso han bajado helicópteros con basura de los refugios«, contó Berta Sebastián, miembro de la comisión directiva del Club Andino Bariloche.

Advirtió que hoy las sendas están limpias. «Pero si uno las recorre encuentra papel higiénico. Hoy, el problema son los baños que se van formando«, dijo y resaltó cómo las problemáticas han ido cambiando con el pasó de los años. De hecho, este año la campaña incorpora el nombre “Montañas limpias y verdes” en relación a la necesidad de prevenir los incendios forestales.

«En esta edición, el slogan es Apago, toco y me voy. Cuando hacemos un fogón en los lugares permitidos, debemos apagarlo, tocar la ceniza y solo si está fría, me puedo ir. Si no hay que seguir apagándolo. Se necesita un cambio cultural», indicó.

La campaña también incluirá un ciclo de charlas. El martes a las 18, Claudio Chehébar hablará sobre las «Prácticas de bajo impacto» y a las 19.30, Mariana Fasanella, investigadora adjunta del Conicet, abordará «El dilema del plástico: seamos parte de la solución«. Ambos encuentros serán en la sede del Club Andino.

El jueves 2 de mayo a las 14, el ingeniero forestal Marcelo Castro, del Laboratorio de Investigaciones en Ecología de Bosques, del Inibioma, expondrá sobre «Incendios forestales: causas, consecuencias y soluciones» en la Fundación San José Obrero.