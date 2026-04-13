Campaña solidaria equipa a brigadistas de Chubut tras los incendios

La Asociación Civil de la Comunidad Argentino-Británica (ABCC) comprometió el aporte de equipamiento para dos sedes de la Brigada de Incendios Forestales de Chubut tras los siniestros que afectaron la zona cordillerana en los últimos veranos, que afectaron miles de hectáreas.

«Supimos que, después de los incendios, mucho del equipamiento para combatir el fuego resultó dañado. Así fue como lanzamos una campaña nacional ‘Patagonia fuego cero’ para recaudar fondos y comprar equipamiento nuevo«, resumió Gavin Bruce, presidente de ABCC que visitó las delegaciones de Chubut, en los últimos días, a fin de conocer a los brigadistas y relevar información que permita concretar la compra de los equipos.

Cuatro mochilas ignífugas -que resultan «la necesidad más urgente» ya fueron entregadas, aunque el relevamiento también incluye vestimenta, bolsas de dormir, cascos, y bolsos. La inversión ronda los 4 millones de pesos.

«Los brigadistas se mostraron sorprendidos por nuestra visita y por este aporte porque realmente necesitaban complementar la falta de equipamiento», indicó Bruce que se definió como «primera generación, hijo de escoceses».

La visita a las delegaciones de Chubut. Foto: gentileza

La asociación que representa nació en 1939 en Buenos Aires. Actualmente tiene sedes en 20 distritos en todo el país. «Se creó para dar beneficencia a los miembros de la comunidad argentina británica, pero se fue expandiendo para colaborar con el resto de la comunidad», indicó.

Si bien no se conoce el número exacto, estiman que entre 400 y 500 mil personas de la comunidad británica viven en Argentina. Bruce recordó que la primera ola inmigratoria fuerte fue en 1825, de la mano de escoceses. En 1865, le siguieron inmigrantes galeses que se establecieron en Puerto Madryn y poco a poco, se fueron expandiendo a Gaiman, Trevelin y Esquel.

«Otro ingreso fuerte se dio a fines de 1880 y 1890 cuando empezó el trazado del ferrocarril en Argentina. Los ferrocarriles eran de origen británico. De hecho, el material de las edificaciones de las dos emblemáticas estaciones de Retiro y Constitución vino en un 100% de Manchester«,recordó, al tiempo que agregó que «las vías se trajeron de Gran Bretaña; mientras que los durmientes se adquirieron en Argentina. También es fuerte la presencia británica a nivel deportivo con futbolistas, con el rugby, el polo, el jockey, el cricket y el remo». Mencionó además gran cantidad de empresas de origen británico, como Alpargatas, lo que «conformó un amplio abanico de inmigrantes».

La asociación siempre está atenta a lo que acontece en otros puntos del país para impulsar campañas anuales que «se traducen en bienes y productos. Nunca en dinero». «En el caso de Chubut, el representante de ese distrito nos informó de las necesidades ante los incendios y definimos que ese sería el foco de la campaña», señaló.

La visita a las delegaciones de Chubut. Foto: gentileza

La comunidad Argentino Británica de Bariloche organizó «un evento de Otoño» el último sábado, abierto a toda la comunidad. «Se ofreció un día lleno de música de gaitas, bailes escoceses, irlandeses, galeses y folklore argentino con parrilla, tortas y té junto con artesanos que vendían sus productos y creaciones», comentó Bruce.

Este año sumaron un stand de ABCC a fin de recaudar dinero para la campaña «Patagonia Fuego Cero que sigue vigente para la provisión del equipamiento de los Brigadistas de Chubut«.