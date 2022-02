Canasta escolar: cuánto cuestan los útiles para el inicio de clases en Roca

El retorno a las clases se avecina a partir del 2 de marzo, tanto en Nivel Primario como Medio. Muchas familias de Roca se anticipan a comprar los útiles escolares para sus hijos en edad escolar.

LA COMUNA realizó un relevamento de precios de algunos elementos indispensables para volver a las aulas en tres grandes librerías de referencia de la ciudad. Mochilas, cartucheras, útiles y guardapolvos son parte del paquete básico para estudiar y podría costar 8.000 pesos como mínimo costear el kit escolar básico por chico, según el análisis de este medio. Una familia con dos hijos, necesitaría contar con 16.000 pesos como base.

En las librerías de la ciudad se pueden conseguir mochilas básicas a partir de los $2500 y, cartucheras simples con un costo inicial de $550.

La vuelta a clases se viene con aumentos superiores al 40% en productos indispensables para los estudiantes.

El resto de los elementos imprescindibles lo componen las carpetas básicas Nº3, las cuales tienen un valor a partir de los $250, los repuestos de hojas por 480 unidades cuestan alrededor de los $1.200, cuadernos tipo ABC de primaria a partir de $500, lápices negros a $23 y de colores x12 unidades a partir de los $270. Por otro lado, los correctores pueden comprarse por $90, sacapuntas por $20, lapiceras comunes a partir de los $50, adhesivos vinílicos por un precio de $100 y el set de geometría completo ronda los $140.

Las pecheras para estudiantes del jardín de infantes comienzan a partir de los $1000, los guardapolvos colegiales tienen un costo de $1.400 -los “rectos” superan los $1500- y, para las escuelas técnicas, un guardapolvo azul cuesta $3.300.

Otro de los gastos a tener en cuenta para este ciclo lectivo en particular, es la conexión a internet en casa. Este servicio pasó a ser un elemento crucial para la educación en tiempos de pandemia, el cual tiene un valor que ronda entre los $1.700, por un plan básico de 3 Megas.

Revertir y repuntar

“Este último mes comenzó a moverse el comercio con respecto a las ventas escolares. La gente viene a comprar por tandas ”, contó Mirtha Barros de Librería “Nino”. Según expresó la dueña de este comercio, la mayoría de los clientes optan por las promociones con cuotas sin interés.

“Las 12 cuotas sin interés sigue siendo un gran alivio para aquellas familias que tienen que realizar compras numerosas”, expresó Barros.

En cuanto a los aumentos de precios -respecto a la temporada anterior- , desde “Nino” describen que en la mayoría de los productos superó el 40%. Incluso, en la mercadería importada, la suba de precios es aún mayor.

Pese a esto, Barros aseguró que la gente sigue “apostando” por productos de buena calidad entre las alternativas brindadas.

En sintonía, Claudia Lloret de Librerías “Jumbo” sostuvo que la semana pasada comenzaron a entregar las listas en los colegios y que, gracias a eso, muchos clientes hacen las compras completas. “Después tenemos clientes que están comprando lo indispensable esperando lo que pedirán más adelante”, añadió la representante de esa empresa.

Según analizó, pese a que en su negocio ofrecen a sus clientes líneas alternativas a los productos tradicionales, consideró que las primeras marcas siguen siendo “tendencia”. “Esperamos que este mes sigamos con las ventas masivas y que, a partir de marzo, vengan a buscar aquellos productos específicos”, dijo Lloret.

Marcelo, dueño de Librería “Muñoz”, comentó que este año recién se están retomando las ventas escolares en sus negocios. “No hubo temporada durante el año pasado en nuestro rubro. La gente no compró como lo venía haciendo”, sostuvo. Además, dijo que las mochilas importadas integran la mercadería que se encuentra en escasez. “Las mochilas licenciadas no se están consiguiendo y son productos que la industria nacional no fabrica. Por lo tanto, no podemos ofrecer otras alternativas porque no las hay”, expresó Marcelo Muñoz.

Si bien, el dueño de esta librería consideró que se espera un mes con mayores ventas, explicó que el verdadero “movimiento” de su negocio empieza en abril.

Guardapolvos y vestimenta

En cuanto a la venta de guardapolvos, para Mabel Sherman de tienda “El Coloso”, el 2022 comenzó con muchas ventas para alumnos que empiezan la primaria y el jardín de infantes.

Este año se reactivó la compra de guardapolvos para niños de jardín de infantes y de primario.

“Se notó mucho que la gente necesita comprar la ropa para la escuela. Comprobamos que muchos chicos no asistieron con la indumentaria necesaria porque vienen a buscar dos o tres talles más grandes de guardapolvos”, relató.

A su vez, la mujer coincidió con sus pares del rubro librería, que la ropa también será entre un 40 y 60% más cara respecto al año pasado. “Estos aumentos se deben al faltante de telas arciel en el mercado y algunos productos de broderie”, concluyó Sherman.

Datos 8000 pesos es el piso mínimo en la compra de la canasta básica escolar para comenzar las clases, en Roca. 40% de aumento hubo en productos escolares. En mercadería importada, algunas subas superan el 60%.