Caos en el puente entre Neuquén y Cipolletti: por evitar un control de alcoholemia, chocó a un policía y varios autos

Domingo de caos en el puente entre Neuquén y Cipolletti por un choque en cadena

El Tercer Puente ubicado entre Neuquén y Cipolletti registró demoras y caos en el tránsito este domingo debido a un choque en cadena. El siniestro fue ocasionado por un conductor que intentó evitar el control de alcoholemia dándose a la fuga. Desde Seguridad Vial de Río Negro informaron que en el trayecto, el auto chocó a otros vehículos y a un empleado policial.

Chocó varios autos y a un policía de Neuquén

El episodio se registró alrededor de las 10 de la mañana a la altura de la caminera de la Policía de Neuquén. Según la información brindada por la jefa de Tránsito de Cipolletti, Vilma Ríos, todo comenzó durante un control general y de alcoholemia que realizaba la Policía de Río Negro.

Durante el operativo detuvieron la marcha de un vehículo que circulaba desde Cipolletti a Neuquén y cuando le iban a realizar el test, el conductor se dió a la fuga. La Policía realizó la persecución debida y en el trayecto vio como el vehículo chocó contra el espejo de otro auto y «embistió por alcance a dos vehículos» ya entrando a jurisdicción de Neuquén.

Ríos agregó que además de impactar con otros automovilistas, el auto en fuga embistió «a un empleado policial de Neuquén» que se encontraba en el sitio y tuvo que ser asistido por personal de salud.

Entre la Policía de Neuquén y Río Negro lograron detener al conductor y de esta manera constataron que se trataba de un hombre oriundo de la ciudad capital neuquina, que iba acompañado de una mujer quien sería su pareja.

«Se dio intervención a la fiscalía de cada provincia, por nuestra provincia (Río Negro) se le hizo una causa por resistencia a la autoridad y Neuquén hizo su causa respectiva», agregó Ríos y comentó que desconoce las lesiones del empleado policial atropellado.