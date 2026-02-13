Carnaval con calor y tormentas: así estará el tiempo en Las Grutas durante el fin de semana largo

El fin de semana largo de Carnaval llega con pronóstico variable para Las Grutas, con jornadas de calor, momentos de inestabilidad y chances de tormentas, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). El organismo anticipó tiempo bueno y soleado en el norte de la Patagonia, con ascenso de temperaturas y días cálidos durante el fin de semana, aunque con períodos de viento e inestabilidad hacia el comienzo de la próxima semana.

Carnaval: así estará el tiempo en Las Grutas durante el fin de semana largo

De esta manera, en Las Grutas, para este viernes 13 de febrero, se espera cielo mayormente despejado durante el día, con una temperatura máxima de 21 grados, mientras que por la noche el cielo estará cubierto y la mínima descenderá a 13 grados.

El sábado 14 se presentará parcialmente nublado durante el día, con una máxima que podría alcanzar los 29 grados. Por la noche, el pronóstico indica tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones.

El domingo 15 continuará la inestabilidad, con posibles tormentas durante toda la jornada y una temperatura máxima estimada en 21 grados.

En el inicio del feriado, el lunes 16, se prevén lluvias débiles durante el día y tormentas eléctricas con chaparrones hacia la noche. A pesar de la inestabilidad, la temperatura podría trepar hasta los 35 grados.

Finalmente, el martes 17 el tiempo mejoraría, con cielo mayormente despejado y una máxima cercana a los 33 grados.

Desde la AIC señalaron que se mantienen las condiciones típicas del verano en la región, con calor persistente durante la segunda quincena de febrero, aunque con episodios de inestabilidad y lluvias, especialmente en la cordillera.