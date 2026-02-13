Las Grutas se prepara para el Carnaval 2026: ¿qué pasa con las mareas extraordinarias este fin de semana largo?

Las Grutas se prepara para recibir a los turistas que llegarán a disfrutar de la playa en este fin de semana largo por Carnaval. Debido a que la semana pasada se alertó por mareas extraordinarias, la secretaría de Turismo decidió compartir un informe de cómo se comportarán las olas en esta ocasión.

Fin de semana largo de Carnaval: qué pasa con las mareas extraordinarias en Las Grutas

Es necesario resaltar que las mareas suelen generar una ocupación masiva de espacio por parte del mar, lo que podría dejar sin acceso a la playa a quienes se encuentren en la zona, además también puede generar inconvenientes para las personas que estacionaron o acamparon cerca del mar.

Con una tabla de mareas correspondiente al Servicio de Hidrografía Naval, que fue compartida por la Secretaría de Turismo de Las Grutas, se detalló que el mar se encontrará de la siguiente manera este fin de semana largo.