Carrefour se va de Argentina: cuáles son los dos compradores que desafían al empresario que quiere quedarse con la cadena

La filial argentina de la cadena francesa, presente desde 1982, está en venta por USD 1.000 millones.

Carrefour Argentina abrió un nuevo capítulo en su salida del país: después de 43 años, la multinacional francesa busca un comprador local o un socio, y el proceso, que tiene un valor de referencia cercano a USD 1.000 millones, ya despierta la atención de grandes jugadores del supermercadismo argentino. ¿Cuáles son los dos compradores que desafían al empresario que quiere quedarse con la cadena?

Carrefour Argentina: posibles compradores y el futuro de la cadena en el país

Si bien Alfredo Coto se mueve como favorito, con un equipo encabezado por su hijo Germán y asesorado por la consultora S+R y la exdirectiva Isela Costantini, hay dos competidores que buscan disputarle la operación: Francisco de Narváez, dueño de ChangoMás tras la compra de Walmart en 2020, y la familia Braun, propietaria de La Anónima, aunque con menor exposición pública, según Los Andes.

El atractivo de Carrefour no es menor: la filial cuenta con 17.000 empleados, 690 sucursales en 22 provincias y 100 municipios, un banco propio y activos inmobiliarios estratégicos. Sin embargo, también hay desafíos: la prohibición de seguir utilizando la marca Carrefour en Argentina y la gestión de futuros juicios laborales, factores que complican la negociación y pueden afectar el precio final.

Puja por Carrefour: Coto busca consolidar su liderazgo

Alfredo Coto apunta a ganar escala nacional y fortalecer su presencia en segmentos donde Carrefour ya tiene operaciones consolidadas, como la red de Carrefour Express en ciudades y barrios.

Para De Narváez, la integración con ChangoMás le permitiría ampliar formatos y mejorar su poder de negociación con proveedores. Según fuentes bancarias, ya estaría gestionando créditos para enfrentar la millonaria compra.

La multinacional opera más de 680 locales en todas las provincias, salvo Santiago del Estero, Misiones y Tierra del Fuego, en formatos hipermercado, Market, Express, online y mayorista. La decisión responde a un mercado reducido a «25 o 20 millones de habitantes», consumo limitado, inflación crónica y dificultad para sostener márgenes de rentabilidad. La estrategia global del CEO Alexandre Bompard apunta a concentrarse en mercados clave como Francia, España y Brasil.