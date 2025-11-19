Caso Loan: el desesperado pedido de los padres en Comodoro Py y el conflicto por el plazo de investigación

Este miércoles los padres de Loan Danilo Peña, el nene de Corrientes que desapareció hace más de un año, asistieron a Comodoro Py para implorar que no se cierre la investigación de la búsqueda. La querella reclamó eliminar los plazos y que se exhorte al Juzgado Federal de Goya.

El plazo de investigación generó un conflicto dado a que el Tribunal Oral Federal de Corrientes ratificó su competencia y rechazó fijar la pesquisa a un tiempo estimado de 60 días, lo que contradijo la determinación anterior de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.

Es decir que, desde el 29 de septiembre al 29 de noviembre, la resolución marcaba que la instrucción debía resolver o ampliar la situación procesal de los imputados.

Según informó Infobae, la familia representada por el abogado Alejandro Vecchi presentó, en este contexto, un escrito este miércoles para exigir que se deje sin efecto el plazo impuesto y así garantizar la continuidad de la investigación federal.

La querella indicó que la decisión era «arbitraria» y contradecía la naturaleza del caso, que aún tiene una investigación abierta con pericias pendientes: «El tiempo corre contra la víctima, no a favor del imputado».

El tribunal indicó que se reactivaron rastrillajes en el campo del matrimonio de Pérez y Caillava, ambos imputados: «Aún el menor no fue hallado y se continúan actuaciones en función de encontrarlo”.

Estos procedimientos no se habían efectuado hasta el momento y desde la familia indicaron que era lo que «corresponde», ya que hasta el momento no se habían activado rastrillajes con buzos, drones ni con todo el cuadrillaje.

Según sentenció el Tribunal Oral Federal correntino, mientras persista la desaparición de Loan, el caso reviste una «grave violación de derechos humanos» y ratificó que el fuero federal es quien debe brindar este tipo de respuestas.

El escrito presentado por Vecchio reclamó que la investigación se mantenga «sin el corsé temporal impuesto» para que la instrucción avance «l tiempo razonablemente necesario para esclarecer el paradero de la víctima».

En este sentido, pidieron que se exhorte al Juzgado Federal de Goya a proseguir con la investigación hasta definir qué ocurrió con Loan Danilo Peña.

El desesperado pedido de los padres de Loan tras salir de tribunales

Este miércoles a Comodoro Py asistieron, además del letrado Vecchio, los padres de Loan Danilo Peña para pedir que no se frene la investigación, ya que aún su hijo se encuentra desaparecido.

“Yo afirmo que Loan está con vida. Mi presentimiento es ese. Si Loan se perdió, vamos a encontrar algo (en los rastrillajes). Y acá no se encuentra nada”, declaró María Noguera, la madre, ante los medios al salir de tribunales.