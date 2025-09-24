Caso Loan: el abogado de la mujer detenida en Neuquén reavivó la hipótesis de un «pacto familiar»
Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes. A pesar de los esfuerzos, no se ha encontrado ningún rastro que confirme qué le ocurrió al pequeño. Varias personas están detenidas por el caso, incluyendo a su tía, Laudelina Peña.
Loan Danilo Peña desapareció un 13 de junio de 2024. Ese día, junto a su padre, había ido a almorzar a la casa de su abuela, pero en aquel almuerzo todo cambió: el nene que estaba jugando con sus primitos, desapareció repentinamente de la faz de la tierra y nunca se supo más nada de él. El hecho abrió una investigación por el cual quedó detenida la tía junto a otras 6 personas, una de ellas es Mónica Millapi quien cumple con su prisión en Neuquén.
La investigación por el caso de Loan tuvo innumerables giros y contragiros. Laudelina Peña, la tía, fue marcada como la principal sospechosa y después a ellas se sumaron otras seis personas, una de ellas cumple con prisión domiciliaria en Neuquén.
El caso estuvo rodeado de múltiples hipótesis: desde un accidente con ocultamiento de cuerpo, hasta trata de personas, secuestro extorsivo y abuso sexual infantil. Si bien ninguna de estas teorías fue confirmada, el abogado defensor de Mónica Millapi y su marido, Daniel Ramírez, reavivó recientemente una nueva punta: la de un pacto familiar de silencio.
El abogado Jorge Monti, brindó una entrevista en Corrientes al sitio radial El Gíglico, donde habló sobre el caso que aún no se resuelve.
El profesional apuntó contra la investigación fiscal y aseguró que desde el principio se «manoseó» mucho el caso lo que llevó a que se abrieran muchos caminos que terminaron por desorientar la investigación. Para Monti las autoridades deberían haber detenido a todos los que participaron del almuerzo, incluyendo a la abuela de Loan y no solo a siete personas.
«Mi función es defender a Ramírez y Millapi, no quiero entrar en acusaciones», aclaró el abogado. Sin embargo, compartió su teoría de que se trata de una «cuestión intrafamiliar donde existe un pacto de silencio y nadie quiere hablar para no involucrarse entre ellos».
Por otra parte el abogado informó que sus clientes están cumpliendo la prisión como se les ordenó, Mónica Millapi en Neuquén y Daniel Ramírez en Corrientes.
Caso Loan: quiénes son los detenidos por la desaparición del nene
Son siete los detenidos a los que se acusa de orquestar un plan de forma coordinada para sustraer y ocultar al menor:
- Bernardino Antonio Benítez: el tío político de Loan, pareja de la hermana del padre (Laudelina). Estaba con Loan al momento de su desaparición.
- Laudelina Peña: tía de Loan, inicialmente fue una testigo pero luego fue imputada por plantación de evidencia (un botín del niño) y acusada de falso testimonio, además de sustracción de menores.
- Daniel Oscar Ramírez: amigo de Benítez, estuvo en la caminata con los niños al naranjal junto a su esposa Mónica.
- Mónica Millapi: esposa de Ramírez, participó del almuerzo y acompañó a los niños al naranjal.
- María Victoria Caillava: funcionaria municipal, estaba en el almuerzo. Es sospechada de haber actuado como receptora del menor junto con su marido. Antes de su arresto, sostuvo en declaraciones a TN: “Evidentemente, nos plantaron la ropa de Loan”.
- Carlos Pérez: ex capitán de navío, esposo de Caillava, también estaba en el almuerzo y se considera que retiró al niño en su camioneta, donde hallaron rastros del niño.
- Walter Adrián Maciel: el ex comisario de 9 de Julio estuvo imputado por encubrimiento agravado, pero ahora está procesado como partícipe necesario, agravado por ser funcionario público. Se lo acusó de entorpecer las primeras horas de investigación y no descartan «una participación activa en el ocultamiento del niño».
Comentarios