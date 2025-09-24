Caso Loan: el abogado de la mujer detenida en Neuquén reavivó la hipótesis de un «pacto familiar»

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 y aún no se esclarece su caso.

Loan Danilo Peña desapareció un 13 de junio de 2024. Ese día, junto a su padre, había ido a almorzar a la casa de su abuela, pero en aquel almuerzo todo cambió: el nene que estaba jugando con sus primitos, desapareció repentinamente de la faz de la tierra y nunca se supo más nada de él. El hecho abrió una investigación por el cual quedó detenida la tía junto a otras 6 personas, una de ellas es Mónica Millapi quien cumple con su prisión en Neuquén.

La investigación por el caso de Loan tuvo innumerables giros y contragiros. Laudelina Peña, la tía, fue marcada como la principal sospechosa y después a ellas se sumaron otras seis personas, una de ellas cumple con prisión domiciliaria en Neuquén.

El caso estuvo rodeado de múltiples hipótesis: desde un accidente con ocultamiento de cuerpo, hasta trata de personas, secuestro extorsivo y abuso sexual infantil. Si bien ninguna de estas teorías fue confirmada, el abogado defensor de Mónica Millapi y su marido, Daniel Ramírez, reavivó recientemente una nueva punta: la de un pacto familiar de silencio.

El abogado Jorge Monti, brindó una entrevista en Corrientes al sitio radial El Gíglico, donde habló sobre el caso que aún no se resuelve.

El profesional apuntó contra la investigación fiscal y aseguró que desde el principio se «manoseó» mucho el caso lo que llevó a que se abrieran muchos caminos que terminaron por desorientar la investigación. Para Monti las autoridades deberían haber detenido a todos los que participaron del almuerzo, incluyendo a la abuela de Loan y no solo a siete personas.

«Mi función es defender a Ramírez y Millapi, no quiero entrar en acusaciones», aclaró el abogado. Sin embargo, compartió su teoría de que se trata de una «cuestión intrafamiliar donde existe un pacto de silencio y nadie quiere hablar para no involucrarse entre ellos».

Por otra parte el abogado informó que sus clientes están cumpliendo la prisión como se les ordenó, Mónica Millapi en Neuquén y Daniel Ramírez en Corrientes.

Caso Loan: quiénes son los detenidos por la desaparición del nene

Son siete los detenidos a los que se acusa de orquestar un plan de forma coordinada para sustraer y ocultar al menor: