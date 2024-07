Caso Loan: renunció el ministro de Seguridad de Corrientes

El caso por la desaparición de Loan Danilo Peña tiene una nueva arista luego de que el ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, haya renunciado a su cargo. En las próximas horas asumirá el cargo el diputado Alfredo Vallejos.

La medida fue dada a conocer minutos después del mediodía y se espera que el lunes 15 de julio el gobernador Gustavo Valdés le tome juramento en Casa de Gobierno.

Vallejos es diputado nacional desde 2023 por el partido de la Unión Cívica Radical. Su periodo iba a durar hasta 2027, pero ante esta nueva función que cumplirá no hay información sobre qué sucederá.

Esta renuncia se da en la misma jornada en la que Fernando Burlando anunció que denunciará en los Tribunales de Comodoro Py al Gobierno de Corrientes por encubrimiento agravado.

“Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados”, sostuvo Burlando.

En este marco, el abogado subrayó que “la situación es inmanejable…” y que hay “varios motivos” por lo que él y su equipo decidieron hacer la denuncia.

“Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”, manifestó.

Agencia Noticias Argentinas