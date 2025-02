Caso Loan: «Si hubo abuso, las sospechas están sobre dos detenidos», afirmó el abogado de los padres del nene

La idea de que hubo un plan detrás de la desaparición de Loan Peña aún no fue confirmada por la Justicia, pero el abogado de la familia sostiene esta hipótesis. Ahora busca confirmar cuál fue el motivo principal del secuestro: dinero o «fines sexuales», pero aseguró que descarta firmemente la trata de persona.

Juan Pablo Gallego, quien actualmente aboga por los padres de Loan Peña, sostiene que hubo un plan de secuestro que salió mal. Sin embargo también aclaró que en la investigación falta determinar para qué secuestraron al nene.

«Hubo tanto cuento que quizás recién por estas horas se está viendo el tremendo avance y vuelco de la causa. Seguimos con el objetivo de encontrar la verdad, creo que no estamos lejos«, declaró en una entrevista exclusiva a Infobae.

En este sentido señaló que hay una sola hipótesis que descartan y es que a Loan lo hayan sacado de la provincia con motivos de trata de persona. «Tenemos la cuasicerteza de que no lo pudieron sacar de Corrientes, si es que en algún momento intentaron hacerlo, cosa que dudo», afirmó Gallego y agregó: «Jamás existió ni una pista narco ni una situación que vincule a trata de personas».

Pero con este descarte surgió un hipótesis más inquietante y es la posibilidad de que Loan fuera secuestrado con fines sexuales.

Caso Loan: si fue llevado con «fines sexuales», ¿quiénes son los sospechosos en esta hipótesis?

Gallego explicó que no cree en la idea de la venta porque según él, «hay un cruzamiento» que al principio no surgió en la investigación: «Mientras decían que Loan se había perdido, Laudelina llamaba a Caillava preguntando cuándo volvía. Esto hace suponer que, en la cabeza de Laudelina, la desaparición era temporaria. Es algo que podía tener una connotación sexual, pero dentro de ese grupo y dentro de ese destinatario»

En caso de que la hipótesis de que se haya cometido abuso sexual se confirme, el letrado afirmó que las sospechas recaen principalmente sobre dos de los detenidos: Carlos Pérez, el exmarino y esposo de Victoria Caillava; y Daniel Ramírez, esposo de Mónica Millapi, la mujer detenida en Neuquén.

«Si hubo abuso, las sospechas están sobre Pérez, y en segunda instancia, sobre Ramírez. Pero lo más lógico parece la figura de que Ramírez lo entrega a Pérez y desaparece de la escena», manifestó el abogado.

Luego para argumentar la hipótesis, explicó: «La entrega sexual de un niño a cambio de un beneficio económico, por un rato, es algo común en Corrientes y en el Obelisco porteño. No es algo novedoso, imposible de ocurrir. Lo que ellos no podían prever era que en cinco horas aparecieran los canales de televisión o que dos días después apareciera Vera a montar la novela del siglo. De no haber bajado los medios nacionales era un hecho más de una situación posible de abuso con un final negativo y no mucho más que eso».

Aunque Gallego resalta que Loan no era parte de los planes iniciales, pero quedó marcado por su facilidad para ser secuestrado y por haber asistido a la casa de su abuela de manera imprevista.

«Si Loan está vivo o muerto, es una respuesta muy difícil», concluyó el abogado, pero confía en que la verdad salga a la luz.

Caso Loan: siete meses de la desaparición del pequeño en Corrientes

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, localidad de Nueve de Julio, Corrientes. Su caso fue un hecho que conmocionó y paralizó al país.

El nene nacido el 8 de mayo de 2019, fue visto por última vez después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Luego de esa comida, Loan salió a caminar hacia un naranjal acompañado por adultos y otros niños, pero misteriosamente desapareció.

La principal hipótesis apunta a que Loan fue víctima de un secuestro con fines de trata de persona, aunque la causa ha tenido numerosos giros y hasta el momento no pueden descartar ninguna posibilidad.