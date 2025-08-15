Caza furtiva en Neuquén: controles de pesca terminaron con multas y secuestro de truchas

En un operativo realizado en la zona sur de la provincia, la Policía de Neuquén informó que labró «seis actas contravencionales” en el marco de la Ley Provincial 2539 por caza furtiva. El procedimiento se desarrolló entre el embalse Alicurá y la confluencia del río Traful, con patrullajes que se extendieron entre la tarde de este jueves y madrugada del viernes.

Multas y decomisos durante control en el sur de Neuquén

Según indicaron, el personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur trabajó en conjunto con la Delegación Guardafauna de San Martín de los Andes. El despliegue incluyó controles preventivos en sectores de alto tránsito de pescadores, especialmente en Malahuaca y alrededores.

Durante las recorridas, se procedió al secuestro preventivo de “14 tarros con sus respectivas líneas” utilizados para la pesca. Las autoridades remarcaron que los equipos fueron incautados por incumplir con la normativa vigente en la provincia.

La Ley Provincial 2539 regula la actividad pesquera en Neuquén. Foto ilustrativa: Patricio Rodríguez

Además de los elementos de pesca, se retuvieron “un total de 25 truchas” que habían sido capturadas en forma ilegal. Los ejemplares estaban en poder de distintas personas que fueron notificadas de la infracción correspondiente.

Conforme a lo establecido por la ley, todo el material incautado fue trasladado a la sede de la Delegación Guardafauna en San Martín de los Andes.

Cómo se desarrolló el operativo y qué dice la ley en Neuquén

La Ley Provincial 2539 regula la pesca deportiva y comercial en Neuquén, estableciendo sanciones para quienes infrinjan los períodos de veda o utilicen métodos prohibidos. Las multas varían según la gravedad y la reincidencia de la infracción.

Este tipo de controles “se realizan de manera preventiva”- indican desde la fuerza- y se intensifican en épocas de mayor actividad pesquera.