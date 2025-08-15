La esposa del hombre que cazó ciervos en su Pick Up denunció «abuso de autoridad» de la Policía de Río Negro: «Es todo mentira»

La esposa del hombre que fue multado por cazar ciervos en un campo cercano a Dina Huapi, supuestamente sin permiso, denunció que el accionar de la Policía Rural de Río Negro fue «personal» y que secuestraron su equipo y camioneta pese a contar con las habilitaciones. «Todo lo que dijeron es mentira«, reclamó y aseguró que se trató de un «abuso de autoridad».

La mujer contradijo la versión de la Policía: «Tenía todo en regla»

De acuerdo a la versión oficial, el hombre había ingresado «sin autorización a una propiedad privada» ubicada en el paraje rural La Fragua.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde y el hombre fue multado por «portación ilegal de arma de fuego, violación de domicilio y violación de distintas reglamentaciones vinculadas a la conservación de la fauna silvestre, tanto de alcance provincial como nacional».

Sin embargo, su esposa denunció que el hombre se encontraba con el dueño del campo al momento de la caza y que contaba con los permisos de la actividad. «Él tenía todo en regla (…) Mi marido fue a cazar con el dueño del campo, que le firmó los permisos, y supuestamente estuvieron cazando en campos ajenos. Eso es mentira», insistió en una entrevista con Bariloche 2000.

En este sentido, advirtió que «el mismo dueño del campo invitó a la Policía Rural a que vayan a ver dónde estaban las tripas y las patas de los ciervos, pero ellos no quisieron ir». Pero, repudió que «si se tomaron el tiempo de ir a sacar supuestamente las huellas de la camioneta. Mi marido y su compañero salieron en caballo, no en camioneta».

Lo multaron por cazar en Río Negro, pero su esposa apuntó contra la Policía

Seguidamente, la mujer denunció que «el tema acá ya viene por algo personal«. «No supieron decirnos porqué secuestraron las cosas», señaló.

«Lo que pasa es que la policía rural ya los tiene a contrapunte porque ya los agarraron una vez y tampoco le encontraron nada, le echaron el cargo de que había matado una vaca en el barrio El Cóndor. Es mentira, los que andan matando animales, robando y cazando a las 4 de la madrugada es la policía rural», afirmó.

Desde la Policía Rural sostienen que el hombre ingresó sin autorización a un campo privado. Foto: gentileza.

Además, aseguró: «Dijeron que había 350 kilos de carne y eso es mentira porque no tenían 8 ciervos».

Dado esto, la mujer indicó que la situación ya está «en manos» de sus abogados. Mientras tanto, reclamó que buscan que las autoridades devuelvan su camioneta Ford Ranger y los permisos que había tramitado, incluso, con personal de Fauna que estaba presente al momento del procedimiento.

«Tenían como testigo a los de Fauna. Uno de ellos le firmó el permiso a mi marido de que el campo estaba apto para caza deportiva», concluyó.