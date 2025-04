Los hitos de Neuquén: los clásicos y las incorporaciones al circuito de la identidad

La historia de la ciudad vista con perspectiva de Derechos Humanos es parte de la recorrida que, a diario y los fines de semana, se ofrece al turista y a quienes viven en Neuquén y buscan recorridas y alternativas para hacer en la capital. Más de 2.000 visitantes diarios recorren la ciudad en los circuitos que ofrece la comuna. El 70%, en esta época, son de la Norpatagonia.

Las semanas que incluyen fines de semana largos o extralargos, la cifra puede ser mayor, según explicó el subsecretario de Turismo de la ciudad, Diego Cayol. «Identidad Neuquén» fue ideado hace más de una década durante el gobierno de Martín Farizano, con el impulso del área de Derechos Humanos que conducía en 2.011 David Lugones, secuestrado a los 19 años por un grupo de tareas y sobreviviente de las cárceles de la dictadura.

Inicialmente, fueron 10 hitos que marcaban la historia reciente de la ciudad vinculada a un derecho perseguido por la ciudadanía neuquina: a la defensa de la Democracia, a la Salud, a la Integración, a la Identidad de los Pueblos, entre otros.

En 2025 ya son 29 que dan muestra de la continuidad de una búsqueda institucional de revalorizar su vida comunitaria y política. El último agregado -se hacen por ordenanza- fue en la sesión del 27 de marzo, cuando se incorporaron las «baldosas de la Memoria» con los nombres de siete desaparecidas y desaparecidos de la ciudad, al circuito de la Identidad.

Se trata de las señalizaciones ubicadas tanto en la vereda del Parque Central, en la calle Independencia, como las asentadas en la vereda del colegio San Martín, sobre avenida Argentina. Susana Mujica, Ricardo y Enrique Sapag, Ricardo Raby (en avenida Argentina) y Alicia Pifarré, Oscar Andrada y Aníbal Martínez Durán, en la vereda de calle Indapendencia, en inmediaciones de la plaza de la Memoria.

El primer hito que se inscribió fue la Catedral de Neuquén, como símbolo del derecho a la Vida, una iglesia que tuvo sus puertas abiertas a los familiares que se organizaron en la búsqueda de desaparecidas y desaparecidos.

La tranquera de los Ingleses, en la avenida Olascoaga, muestra al visitante la identidad de una ciudad que se busca igualitaria desde sus inicios (foto Matías Subat)

El lugar es una de las referencias obligadas en cada recorrido para los visitantes y será, por ejemplo, uno de los puntos seguros para los recorridos organizados para Semana Santa. Las visitas guiadas no solo incluyen el circuito de Identidad, sino lugares emblemáticos para la fecha, que en este caso (para el finde Santo) será, sobre la barda y en lo alto de la ciudad, el Cristo de la Hermandad.

En la última sesión de diciembre, el Concejo Deliberante incorporó el hito de las Madres neuquinas en el Parque Jaime De Nevares, que tienen un pasaje que lleva el nombre de la Asociación Neuquina Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle.

El Parque Jaime De Nevares, en lo que fue la ex U9, tiene una doble mirada: el homenaje al primer obispo de Neuquén y su cruzada en favor de los más humildes y la protección de un lugar que es parte de la historia de la ciudad y que los vecinos y vecinas quieren mantener como pulmón verde, en una fuerte negativa a los edificios y urbanización en ese cuadrante.

En el Parque Jaime De Nevares conviven dos hitos: el de la memoria del primer obispo de Neuquén y su legado solidario y el pasaje de las Madres neuquinas de Plaza de Mayo (foto Matías Subat)

Un clásico de los visitantes es la «tranquera de los ingleses» que marcó la fiereza del pueblo neuquino ya desde 1932, cuando el intendente Amaranto Suarez ordenó quitar la divisoria de la ciudad tanto física como institucional: el pueblo de Neuquén quería crecer como una sola ciudad, sin exclusiones ni discriminación.

«Con las salidas del bus turístico, se hacen diferentes paradas en la avenida Argentina, qué sentido tenía la tranquera, la importancia de la fuente de Cibeles, el Marcelo Berbel y otros hitos y monumentos de la ciudad como el de Olascoaga, que pocos saben que es un mausoleo, donde están los restos de él y de su mujer en las inmediaciones de la Plaza de Las Banderas», explicó Cayol.

Más de 2.000 visitantes diarios son los que hacen los «recorridos más relevantes», cada semana. Para ocasiones especiales, como el 2 de abril, también se plantean modificaciones en las visitas. Se incorporan a los hitos de la Identidad, la recorrida al Chateau gris y las viejas construcciones, los paseos agrestes, los lugares paleontológicos, como el reservorio de nidos de dinosaurios, en Melipal.

Para responder a las inquietudes que plantean los turistas «trabajamos con otras secretarías, como la de Derechos Humanos y de Patrimonio, siempre hay disparadores de otra historia. Asi surgió la visita guiada al cementerio o la parada en la Torre de los Periodistas«, agregó.

En semanas comunes, el 70% de los visitantes de los hitos, paseos y recorridos guiados son de la Norpatagonia. Familias que vienen de la zona de la cordillera neuquina, de Bariloche, de San Antonio o Viedma, entre algunos destinos.

«Vienen a Neuquén para alguna actividad puntual, como una convención, un encuentro, la visita de familiares o simplemente de tour de compras y quieren que les expliquemos la ciudad, cómo funciona», dijo.

El hito de la Torre de Los Periodistas es parte del circuito de la Identidad de la ciudad y uno de los Sitios de Memoria de la Nación (foto Matías Subat)

Por lo general «quieren todos los recorridos» y en función de los días de estadía, eligen los de la mañana y tarde. «En la semana hacen tres o cuatro visitas y un clásico de los sábados, es la torre de Talero, con los que tenemos dos salidas por semana también», describió.

Los paseos costeros y la gastronomía de la ciudad, son parte de las consultas. Cayol describió que en los últimos años todos los fines de semana mantienen un nivel de ocupación de un 50% de las plazas existentes sin fechas especiales: son visitantes que vienen de un rango de 400 kilómetros a la redonda como Catriel, El Bolsón, Zapala, Chos Malal, Valle Medio o Viedma, también.

El senderismo tanto en la zona costera como en los parques agrestes y la presencia de un historiador o historiadora en los recorridos a los Museos, retroalimenta el regreso de turistas en esta época que se diferencia del turismo de verano, que mayoritariamente viene desde Mendoza, provincia de Buenos Aires, Santa Fe o Rosario.

El paseo en Melipal por el Parque de los dinosaurios y el reservorio natural de huevos de dino, es una de las visitas guiadas en Neuquén (foto Matías Subat)

Siempre están los visitantes para fechas puntuales, como los fines de semana extra largos y que están vinculados a los vuelos por algún evento deportivo u otra convocatoria específica: ahí se nota en los senderos o en el parques (como el de los dinosaurios) la presencia internacional y de visitantes de Buenos Aires, que buscan respuestas para conocer un poco más de la sociedad neuquina en los hitos.

La voz de los protagonistas en los hitos

«El trabajo que hacemos con las organizaciones en estos señalamientos, es muy importante. Forman parte de un circuito más allá de lo que genera como derechos humanos: espacios que recorremos y donde se busca dar a conocer la historia de cada señalamiento«, dijo Lucas Materre, subsecretario de Derechos Humanos de la comuna.

Explicó que «cada hito es emblemático» y el relato en primera persona de algún proceso, marcado en un espacio en particular, hacen a la transmisión de la historia de la comunidad en cada recorrido. «La explicación de un organismo, es fundamental, el contacto de la subsecretaria con la organización o quienes promovieron la inclusión de algún espacio en particular, nos permite potenciar y acompañar» la descripción de la importancia en cada parada, destacó.

En la página de la municipalidad, de modo virtual, se pueden recorrer 14 hitos. Los últimos incorporados al acervo cultural de la ciudad (desde diciembre a las sesiones de marzo) es tarea pendiente, pero depende también de la disposición de los interesados en impulsar la incorporación a la ordenanza, que luego abunda en la visibilización de nuevos destacados a la memoria de la ciudad.

Con la organización Hijos e Hijas de desaparecidos, por ejemplo, se trabajó en la reposición de los sectores vandalizados durante el año pasado, en tanto ahora se planteará la incorporación de las baldosas, como hitos en el circuito de visitantes.

«Todo marca la vigencia de la memoria activa a través de hechos concretos: la mantención de los espacios es importante, pero tomar contacto, enriquecernos con la participación y hacer una agenda anual con una organización cuando se va sumando el recorrido, es potenciar y acompañar este proceso» sostuvo Materre.