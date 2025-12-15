Fiestas de Fin de Año: los comercios definen si abrirán para Navidad y Año Nuevo en el Alto Valle

Las asociaciones de comercio de las localidades del Alto Valle definirán los horarios y normas establecidas para el cierre de actividades en vísperas de las fiestas de fin de año. Algunas ciudades ya comunicaron su decisión y otras están puliendo detalles.

Para el cierre de regalarías, kioscos y demases, los horarios adaptados para las festividades ya se hicieron oficial. El mismo será para prevenir la sobreexplotación de los trabajadores en el marco de las festividades de diciembre.

Como se viene realizando en los últimos años, tanto Cipolletti como Fernández Oro firmaron que las actividades comerciales cesarán de forma obligatoria y pactada en horarios más tempranos a lo habitual.

Horarios de cierre de comercios para las fiestas: que firmó el Centro de Empleados de Comercio de Cipolletti

El secretario adjunto de Asociación de Empleados de Comercio de Cipolletti, Luis Torres, confirmó la solicitud pactada de que los horarios de comercios locales, regalarías y kioscos deberán cumplir los siguientes horarios especiales para las fiestas:

Miércoles 24 de diciembre: cierre de actividades a las 16.00

Miércoles 31 de diciembre: cierre de actividades a las 13:00

La misma se certifica como la norma estipulada en que ningún comercio ni empleador deberá imponer a los trabajadores a permanecer en su cargo ni realizar actividades laborales después del horario mencionado, de ser lo contrario resultaría en un agravio para los sentimientos del trabajador con consecuencias legales.

Horarios de cierre de comercios para las fiestas: que sucederá en Neuquén y Roca

Ante la medida realizada en Cipolletti y Fernández Oro, todavía no se formalizó ningún comunicado oficial en respecto a los horarios y medidas de protección para el trabajador en las fiestas de diciembre, pero sí se conoce cuáles serían los horarios a oficializar.

Para las medidas en Neuquén con la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (Acipan), se espera la confirmación oficial en los próximos días.

Mientras que en General Roca todavía se están realizando detalles del comunicado.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el gerente de Acipan Matías Napoli reveló que los horarios de cierre de comercio en Neuquén serán similares a los de Cipolletti e iguales a los realizados en años anteriores: «El 24 de diciembre las grandes superficies cerrarán a las 14 y los pequeños comercios a las 16«.

Además, mencionó sobre los posibles horarios de año nuevo: «Grandes superficies a las 12 y los pequeños comercios a las 14«.

Para General Roca se conoció que la cámara de comercio de la ciudad se encuentra en el desarrollo del comunicado. Una fuente relacionada con el desarrollo comercial mencionó que se están ultimando detalles, pero que: «será la misma sugerencia que el año pasado, el de las 16«