Cerraron el paso Mamuil Malal por una falla eléctrica este jueves, uno de los cruces que hay a a Chile en Neuquén

El paso internacional Mamuil Malal, uno de los cruces de Chile a Neuquén, está cerrado este jueves 12 de febrero de 2026. La suspensión es por una fala eléctrica.

El inconveniente inició el miércoles. Es un paso cercano a Junín de los Andes.

Según dijeron desde la administración del complejo fronterizo la suspensión será para todo tipo de vehículos y durante toda la jornada.

Se explicó que el motivo del cierre es por problemas en el suministro eléctrico.

Los pasos Hua Hum, Icalma, Pino Hachado y Cardenal Samoré están transitables este jueves.

Transitar con precaución por la Ruta 60 este viernes, que limita con Chile

Desde la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén comunicaron que este viernes 13 de febrero en la ruta provincial 60, que está en el límite internacional con Chile, se realizará apeo de árboles «que puede ocasionar interrupciones momentáneas del tránsito».

Solicitaron circular con precaución y respetar las señales e indicaciones del personal de seguridad.