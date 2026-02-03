Cierran el paso de Neuquén a Chile por Mamuil Malal: horarios y motivos del corte de este martes 3 de febrero 2026

La Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén informó que este martes 3 de febrero se realizará un cierre del paso internacional Mamuil Malal que se encuentra cerca de la ciudad de Junín de los Andes.

Horarios y motivos del cierre del paso Mamuil Malal

La interrupción se hará por obras viales. Precisaron que instalarán una alcantarilla como parte de la construcción de pavimento en la Ruta Provincial 60, desde el fin de pavimento hasta el límite con Chile.

En cuanto a cuándo inicia el corte, informaron que será a partir de las 16 y resaltaron que el paso se habilitará recién el miércoles 4 en su horario normal.

En cuanto a la ruta, esta permanece habilitada, «transitable con precaución por presencia de equipos y personal trabajando en la obra vial»

Desde Vialidad se indicó que el teléfono para consultas y atención al usuario es el 2942 572138, de 8 a 14