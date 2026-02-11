Hoy 11 de febrero: cómo cotizan el peso chileno y el dólar para tus compras en Chile

En el arranque de esta jornada de febrero, el peso chileno muestra una leve baja en su cotización, operando con un promedio de $1,64 en las principales pizarras de referencia.

Esta estabilidad en la moneda trasandina es seguida de cerca por los viajeros de Neuquén y Río Negro, quienes aprovechan la calma cambiaria para planificar sus gastos de cara al recambio turístico de la segunda quincena.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este jueves 11 de febrero 2026?

Jueves 11 de febrero 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,64 por unidad.

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente 164.252 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 11 de febrero de 2026?

Si planificás viajar a Chile este jueves 11 de febrero 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial jueves 11 de febrero 2026:

$1375 para la compra

$1425 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este jueves 11 de febrero 2026:

$ 1.365 para la compra .

. $1.435 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, jueves 11 de febrero de 2026?

Los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este jueves 11 de febrero 2026, según el último reporte: