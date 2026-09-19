Mariano Gaido en la Feria del Libro 2026: «Neuquén se ha transformado en una ciudad de eventos a nivel nacional e internacional»

Mariano Gaido pasó por el espacio de RÍO NEGRO STREAMING en la Feria Internacional del Libro 2026 y destacó la consolidación de la capital provincial dentro del mapa de grandes convocatorias. «Neuquén se ha transformado en una ciudad de eventos a nivel nacional e internacional«, remarcó el intendente durante la entrevista, en una jornada que coincidió con el desarrollo de la Copa Davis en el Ruca Che.

En el marco de la Feria del Libro, que se desarrolla de forma gratuita en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes, Gaido explicó la reorganización del esquema de cierre debido a las condiciones meteorológicas. «Hoy vamos a estar hasta las 0.00. Se amplió de las 18.00 a las 0.00 porque mañana se prevé viento y para qué vamos a estar con una situación peligrosa», argumentó.

Mariano Gaido en la Feria del Libro 2026: «Invertir en educación es la gran propuesta»

Gaido enfatizó el acceso libre a la oferta cultural: «Invertir en educación es la gran propuesta y la gran salida de la República Argentina y, por supuesto, de Neuquén. No cobramos entrada, a diferencia de otros eventos. Queremos promocionar la economía cultural y por eso los libreros y artistas locales tienen el stand gratuito».

En materia de obras públicas y con motivo del mes aniversario, el intendente adelantó detalles sobre el plan de infraestructura que se proyecta en la ciudad.

El jueves 24 de septiembre, junto al gobernador Rolando Figueroa, se presentará formalmente el plan integral de servicios básicos. «Vamos a anunciar el 100% de los servicios para toda la ciudad. Significa que, viva donde viva en la ciudad de Neuquén, va a haber un programa de un año y medio de obras para que tengas gas, cloaca, electricidad y agua», detalló.

Mariano Gaido sobre el Parque Industrial

A su vez, confirmó que el 7 de octubre se realizará el lanzamiento oficial del Parque Industrial Capital, orientado a albergar a 6012 empresas. El desarrollo prevé incentivos fiscales a cambio de la concreción de inversiones en plazos de dos a tres años. «Eso genera 25.000 puestos de laburo que tienen que ser neuquinos o rionegrinos», indicó sobre la proyección del proyecto presentado en Houston.

El intendente también adelantó 2.200 lotes con servicio: «vamos a anunciar con el gobernador, un avance muy importante, una noticia muy importante en el mes de octubre. Esto es una ciudad creciendo, planificada con obras sin endeudamiento, con recursos propios, con superávit.

Durante el diálogo, Gaido también se refirió al contexto macroeconómico, los presupuestos públicos y el reparto de recursos desde el Estado central. «Lamento profundamente que se afecte a los jubilados, que se afecte a los discapacitados, que no se le dé el presupuesto a las universidades, principalmente a nuestra Universidad Nacional del Comahue«, cuestionó.

Al detallar la contribución de la región al esquema fiscal, analizó el impacto de la actividad hidrocarburífera: «De un barril de petróleo de US$100, $27 recibe el Gobierno. De esos, 17 se los queda el Tesoro. Colaboramos todos los rionegrinos y neuquinos para que el país crezca ordenadamente sin recibir nada a cambio, porque el Gobierno no hace obras».

Respecto de su futuro político de cara a la finalización de su mandato el próximo año, descartó pretensiones en el plano provincial. «Voy a acompañar a la ciudad en el lugar que el equipo me solicite. No tengo una mirada provincial. A la provincia la voy a acompañar a Rolando Figueroa porque hay que defender a Neuquén y el crecimiento que está teniendo», concluyó.