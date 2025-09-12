¡Chau frío, hola calor primaveral!: este viernes se esperan casi 30°C en el Alto Valle, ¿qué pasa con el viento?

Cómo estará el clima este viernes en Neuquén y el Alto Valle. Foto: Mati Subat

El frío de invierno de a poco se va despidiendo de la región. Este viernes, el Alto Valle de Río Negro y Neuquén se vestirá de primavera y recibirá una jornada con temperaturas que subirán drásticamente. Sin embargo no todo es color de rosas porque el otro protagonista será el viento. Mirá el detalle del clima.

El pronóstico anticipa un verdadero «veranito» fuera de estación en la región del Alto Valle. El frío de la semana pasada quedó en el olvido y te recomendamos guardar la campera de abrigo, al menos por hoy.

Según lo detallado por el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan temperaturas que rozarán los 30°C, un clima ideal para disfrutar al aire libre y disfrutar del sol. Pero también habrá viento, por lo que te recomendamos revisar las horas recomendadas para salir.

El clima del Alto Valle de Neuquén y Río Negro

Como ya lo anticipamos, la temperatura máxima en ciudades como Roca y Neuquén capital alcanzarán y podrían superar los 27°C. En tanto la mínima será 7°C.

Desde las primeras horas del día, el termómetro irá en ascenso, pero la tarde será el momento más caluroso, con un cielo mayormente despejado.

El cambio será notable y llega como un respiro después de varias semanas con temperaturas bajas. Pero a tener en cuenta, el otro protagonista del día será el viento que si bien no llega con alerta, registrará ráfagas con velocidades de hasta 74km/h.

Según el pronóstico, durante la tarde las ráfagas serán de 50 km/h y hacia la noche las mismas aumentarán su velocidad.