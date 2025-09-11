Sube la temperatura este fin de semana en Neuquén y Río Negro: qué pasa con el viento y las posibles lluvias

El frío sigue despidiéndose y en Neuquén y Río Negro se aproxima un fin de semana primaveral. Sin embargo, a pesar de las temperaturas más elevadas, también hay que contar qué va a pasar con el viento y hasta posibles lluvias. Cómo va a estar este sábado y domingo en el Alto Valle, cordillera y la costa atlántica, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

En Neuquén capital y Cipolletti pronosticaron un sábado con una máxima de casi 20°C y un cielo despejado. A su vez, habrá presencia del viento del sudoeste a más de 40 km/h, con ráfagas de casi 60 km/h.

Por la noche la mínima será de 3°C y el cielo estará mayormente cubierto, pero sin probabilidad de precipitaciones. Asimismo, el viento se mantendrá igual que durante la tarde.

Por otra parte, el domingo también se espera un día con casi 20°C de máxima, pero con un cielo parcialmente nublado.

Por otra parte, habrá una leve brisa desde el sudoeste. Por la noche, la mínima será de 1°C y el viento cambiará de dirección hacia el oeste.

Foto: AIC.

En General Roca y alrededores anunciaron para este sábado una máxima de 19°C y un cielo despejado, pero con viento desde el sudoeste a 45 km/h, con ráfagas superiores a los 60 km/h.

Por la noche la mínima será de 3°C, con un cielo mayormente cubierto, mientras que el viento oscilará a 45 km/h.

El domingo estará parcialmente nublado y la máxima será de 22°C, con una brisa desde el sur y ráfagas a 20 km/h.

Por la noche la mínima será de 1°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noroeste con ráfagas a 26 km/h.

Foto: AIC.

Cómo va a estar este fin de semana en la cordillera

En Bariloche pronosticaron un sábado inestable con posibles precipitaciones y una máxima durante el día de 6°C. A su vez, habrá viento desde el oeste a casi 30 km/h, con ráfagas superiores a los 50 km/h.

Por la noche la mínima será de -4°C, y el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, aunque la intensidad se mantendrá constante.

Para el domingo se aguarda un día parcialmente nublado y una máxima de 8°C, acompañado por una leve brisa desde el oeste.

Por la noche la mínima será de -4°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noroeste.

Fuente: AIC.

Qué va a pasar en la costa atlántica este fin de semana

Este sábado en Viedma se aguarda una máxima de 24°C y un cielo totalmente cubierto. Asimismo, el viento surcará desde el sudoeste a casi 40 km/h, con ráfagas superiores a los 60 km/h.

Por la noche la mínima será de 2°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el oeste con una intensidad inferior que la del día, ya que tendrá una velocidad de casi 30 km/h, con ráfagas de más de 50 km/h.

El domingo se aguarda una máxima de 20°C durante el día y una mínima de 2°C por la noche, en una jornada nublada.

Por la tarde habrá una brisa desde el oeste con ráfagas de casi 30 km/h, mientras que por la noche cambiará de dirección hacia el sudoeste con ráfagas de 34 km/h.