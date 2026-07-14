Revés para Insaurralde: la Justicia rechazó el pedido para apartar al fiscal Sergio Mola

Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete de Ministros del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, rechazó el pedido presentado por Martín Insaurralde para apartar al fiscal Sergio Mola de la causa en la que el ex jefe de Gabinete bonaerense es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Según la resolución, el magistrado consideró que los argumentos de la defensa se apoyan en una “valoración subjetiva” y no constituyen una “duda objetiva, seria y razonable” sobre la imparcialidad del representante del Ministerio Público Fiscal.

La solicitud había sido presentada por los abogados de Insaurralde tras una serie de diferencias entre el juez y el fiscal respecto del rumbo de la investigación. La defensa sostuvo que Mola había perdido objetividad y cuestionó diversas medidas impulsadas durante la causa.

Entre ellas mencionó allanamientos, requisas, tasaciones, secuestros y los pedidos de detención de Insaurralde y de la conductora Jésica Cirio. Además, denunció una supuesta “sobreactuación” procesal y un “ensañamiento” en el avance del expediente.

La respuesta de Mola

Al responder al planteo, el fiscal sostuvo que la recusación no encuadraba en ninguna de las causales previstas por el artículo 55 del Código Procesal Penal.

Mola afirmó que las medidas cuestionadas respondieron exclusivamente a necesidades propias de la investigación y a la búsqueda de evitar posibles obstáculos para el accionar de la Justicia.

“Todo ello configura un intento de condicionar la labor del Ministerio Público Fiscal”, señaló en su presentación, al tiempo que recordó que era la tercera vez que intentaban apartarlo de la causa.

También rechazó cualquier responsabilidad en eventuales filtraciones de información vinculadas al expediente y calificó como “un verdadero dislate” la posibilidad de que la fiscalía hubiera difundido el pedido de detención de Insaurralde y Cirio.

Los argumentos del juez

En su resolución, Armella reconoció que existieron diferencias de criterio con el fiscal respecto de la conducción de la investigación, pero aclaró que esas discrepancias forman parte de las funciones propias de cada organismo y no constituyen un motivo válido para apartar a un fiscal.

El magistrado recordó además que en resoluciones anteriores había advertido sobre los riesgos que podrían generar ciertas filtraciones para el avance del expediente, aunque aclaró que esas observaciones no implicaban cuestionamientos a la labor de Mola.

Por el contrario, destacó “el compromiso y la dedicación” demostrados por la fiscalía desde el inicio de la investigación mediante el impulso de distintas medidas de prueba.

Armella también señaló que las actuaciones de Mola se ajustaron a su interpretación de la legislación vigente y que las diferencias jurídicas no pueden resolverse mediante una recusación.

Asimismo, afirmó que no existen elementos que permitan concluir que el fiscal haya actuado motivado por intereses ajenos al proceso penal.

El juez aseguró tener un “alto concepto de probidad y honestidad” respecto de Mola y reiteró que la defensa no aportó pruebas nuevas que acreditaran una pérdida de objetividad.

Con estos argumentos, resolvió rechazar el pedido de recusación y confirmó la continuidad del fiscal al frente de la investigación.

Mientras tanto, la fiscalía aguarda los resultados de pericias consideradas clave para determinar el origen y destino de los dólares que aparecen en un video vinculado a Jésica Cirio, una línea de investigación que podría aportar nuevos elementos a la causa.

Con información de N.A