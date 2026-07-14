Venezuela: 4.734 son los fallecidos por los terremotos y casi 30.000 personas siguen desaparecidas

El número de víctimas fatales por los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4.734, según el último balance oficial difundido por las autoridades. Además, 20.903 personas permanecen sin vivienda como consecuencia de los daños provocados por los sismos.

De acuerdo con la plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela, todavía 29.872 personas continúan sin ser localizadas, mientras avanzan las tareas de búsqueda y asistencia en las zonas afectadas.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dio a conocer las cifras oficiales a través de sus redes sociales, donde confirmó que la cantidad de fallecidos alcanzó las 4.734 personas.

Por su parte, voceros del Gobierno informaron que los operativos de emergencia permitieron asistir a 128.324 familias y brindar atención médica a 33.652 pacientes desde el inicio de la tragedia.

El hospital de campaña español atendió a más de 1.800 personas

En paralelo, el hospital de campaña instalado por España en Caracas atendió a 1.805 pacientes durante sus primeros 12 días de funcionamiento, realizando un total de 2.194 consultas médicas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español informó que el primer grupo de voluntarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) fue relevado por un nuevo equipo que permitirá mantener operativo el centro sanitario durante, al menos, dos semanas más.

Ubicado en el Parque Miranda, el hospital no solo brinda asistencia a personas que perdieron sus hogares y permanecen en refugios temporales, sino también a habitantes de la capital venezolana, ante la saturación que presentan los hospitales públicos.

Corea del Sur anunció nueva ayuda humanitaria

El Gobierno de Corea del Sur confirmó una asistencia adicional por 3,5 millones de dólares destinada a apoyar las tareas de reconstrucción en las zonas afectadas por los terremotos.

Del total, 3 millones de dólares serán canalizados a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para financiar la remoción de escombros y las tareas de recuperación en las comunidades más perjudicadas.

Además, Seúl enviará 30 toneladas de refugios temporales, entre ellos tiendas de campaña valuadas en unos 500.000 dólares, con el objetivo de brindar alojamiento a las familias desplazadas y colaborar en el restablecimiento de las condiciones de vida en las regiones afectadas.