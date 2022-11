Chocó y se fugó caminando, pero a los minutos apareció tirado en una banquina de Roca

Un siniestro vial sobre la calle Panamá, una ruta rural que conecta el barrio Malvinas y Puente Cero, alertó a los efectivos de la Comisaría 31 de Roca. Todo sucedió este lunes, cuando los vecinos encontraron una camioneta chocada contra el puente de un canal secundario, pero no encontraron a nadie dentro del vehículo.

Tras un llamado al 911, los policías se acercaron al lugar y, metros más adelante del accidente, lograron dar con el protagonista del hecho. El hombre -de unos 26 años- fue asistido por personal del Siarme y lo trasladaron al hospital de Roca.

Lo que parecía ser un accidente de gravedad, por tratarse de un siniestro al borde de un canal de riego, terminó siendo un hecho aislado y que no implicó la participación de terceros.

«El hombre perdió el control solo y salió caminando para el barrio donde vivía (Stefenelli) y se quedó sentado, porque vio que pasaban autos», aseguró Andrés Quezada, comisario a cargo de la Unidad 31

Personal del Siarme se acercó y le brindaron las primeras asistencias de emergencia. Tras constatar el estado del hombre, fue trasladado al hospital Francisco López Lima para descartar otras posibles lesiones.

«En el hospital lo revisaron y no tenía nada, más que su notorio estado de ebriedad. No es considerado un hecho de tránsito ni se abrió expediente judicial porque no implicó terceros. Se le dio aviso al municipio, pero no fueron inspectores y los familiares ya se llevaron la camioneta», concluyó Quezada.

Al no contar con la presencia de los agentes municipales, el conductor no se realizó test de alcoholemia ni se le retiró preventivamente el vehículo.