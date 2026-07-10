¿Hoy es feriado? Qué pasa con el trabajo y los servicios este viernes 10 de julio 2026

Luego de la conmemoración obligatoria del jueves 9 de julio 2026, por el Día de la Independencia, la ciudadanía se encuentra transitando un esquema particular este viernes 10 de julio 2026: ¿es feriado hoy para todos?.

Para resolver la inquietud sobre si hoy es feriado, es indispensable revisar la normativa laboral vigente y la resolución del Poder Ejecutivo nacional que regula los fines de semana largos en todo el territorio argentino.

10 de julio 2026: ¿Hoy es feriado o día no laborable en Argentina?

La respuesta oficial es que hoy no es un feriado nacional, sino un día no laborable con fines turísticos. De acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional mediante la Resolución 164/2025, esta jornada forma parte de los tres puentes anuales que el Estado puede disponer para incentivar las economías regionales.

La distinción entre ambas categorías no es menor: mientras que el jueves 9 de julio 2026 fue un feriado inamovible de descanso generalizado, el esquema de hoy se rige por el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744).

Esto significa que, a diferencia de los feriados tradicionales, la decisión de suspender las tareas o convocar al personal recae exclusivamente sobre cada empleador en el sector privado.

¿Hoy es feriado? Cómo se paga si me toca trabajar este viernes 10 de julio 2026

Para los trabajadores que deban cumplir con sus obligaciones habituales, la liquidación salarial de esta jornada sigue reglas específicas:

Ámbito Privado y Comercio : si el empleador decide abrir las puertas, el empleado debe asistir a prestar servicios de forma regular y percibirá su salario simple. La ley aclara que en los días no laborables no corresponde el pago doble ni el otorgamiento de francos compensatorios.

: si el empleador decide abrir las puertas, el empleado debe asistir a prestar servicios de forma regular y percibirá su salario simple. La ley aclara que en los días no laborables no corresponde el pago doble ni el otorgamiento de francos compensatorios. Administración Pública y Escuelas: en el ámbito estatal, judicial y educativo (tanto nacional como provincial), el viernes 10 de julio 2026 funciona de manera automática como una jornada sin actividad.

Este tratamiento diferenciado busca equilibrar la necesidad de descanso y fomento del turismo interno, con la libertad operativa de las pymes y comercios que optan por mantener la actividad comercial, especialmente en un mes clave para la temporada de nieve en las ciudades cordilleranas.

¿Hoy es feriado? Qué feriados y días no laborables quedan en 2026

Con el fin de semana extralargo en marcha, el cronograma oficial de la Jefatura de Gabinete detalla los descansos que restan para la segunda mitad del año: