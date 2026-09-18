Murió un hombre en un choque frontal sobre Ruta 65 entre Cipolletti y Fernández Oro

La Policía de Río Negro, a través del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, intervino en un grave choque frontal registrado durante las primeras horas de este viernes en la Ruta Provincial 65, también conocida como Ruta Chica en el Alto Valle. El siniestro se ubicó entre el acceso a la localidad de María Elvira y el sector de Puente 83.

Desde el área de comunicación del Ministerio Público Fiscal confirmaron a Diario RÍO NEGRO que uno de los involucrados murió. Se trata del conductor del Peugeot, quien había sido trasladado de urgencia al hospital local.

Murió un hombre en un choque frontal sobre Ruta 65: tenía 19 años

El alerta sobre el siniestro vial fue notificado por el Comando Radioeléctrico (C.R.E.) alrededor de las 07:40, momento en que los efectivos se desplazaron al lugar para brindar asistencia y ordenar la circulación.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, las fuentes policiales mencionaron que la colisión se produjo cuando un Citroën Berlingo, que circulaba en sentido Oeste-Este ocupó parte del carril contrario. Al desplazarse a la mano opuesta, impactó de frente contra un Peugeot 208 que transitaba en sentido contrario.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor de la Citroën Berlingo quedó inconsciente en el interior del habitáculo y con heridas de consideración. Ante esta situación, fue trasladado de urgencia al nosocomio local por el personal de salud que acudió al sitio.

Al momento del traslado, el conductor de 19 años permanecía inconsciente y sin signos vitales, por lo que el personal de salud activó de inmediato el protocolo de emergencia. Pese a las maniobras de reanimación, se confirmó su fallecimiento a los pocos minutos.

En tanto, los ocupantes que viajaban en el Peugeot 208 también sufrieron lesiones de diversa consideración. En el vehículo se encontraba una mujer de Fernández Oro con sus dos hijos de 8 y 11 años, los cuales fueron trasladados con heridas.

Los lesionados recibieron las primeras atenciones médicas en el lugar del siniestro a cargo de los profesionales del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme), para luego ser derivados hacia el hospital local.

Cómo fue el choque frontal sobre Ruta 65 entre Cipolletti y Fernández Oro

En la escena trabajó personal del Gabinete de Criminalística, encargado de realizar los peritajes e inspecciones pertinentes para determinar con exactitud las causas del hecho. La reconstrucción del suceso indica que el Citroën Berlingo, que circulaba en sentido oeste-este, habría invadido el carril contrario impactando de frente contra el Peugeot 208. En el lugar prestó servicios además el personal de la Fiscalía de turno de Cipolletti, a cargo de Martín Pezzetta e Ivana Vassellati.

Por su parte, los efectivos viales mantuvieron el ordenamiento del tránsito a la espera de conocer el estado de salud definitivo de las personas involucradas. Según mencionaron desde las autoridades locales, una vez retirados los vehículos de la calzada, el tránsito se normalizó.