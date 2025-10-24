Refuerzan la búsqueda de Walter Ceballos, a casi un año de su desaparición: ordenan rastrillajes cerca de Roca

«Mi presentimiento es que lo mataron y que lo sepultaron del barrio Fiske Menuco para arriba», dijo la madre de Walter Matías Ceballos a fines de mayo. Su cuerpo nunca apareció y este viernes 24 de octubre la Policía de Río Negro reforzó la búsqueda cerca de Roca, a casi un año de su desaparición.

La familia de Ceballos no sabe nada de su paradero desde noviembre de 2024. «No he podido cerrar el duelo. Todos los días me preguntó: ¿en dónde lo dejaron?», comentó su mamá a Canal 10 el 26 de mayo.

La mujer teme lo peor, que su hijo esté muerto. «Ese es mi presentimiento como madre», comentó. En aquel momento se mostró muy molesta por la inacción de las autoridades policiales y judiciales. «Si hubiese tenido plata hubiese pagado para que lo busquen. Muchas veces siento que la Justicia no está haciendo nada», enfatizó

Fuerte operativo de rastrillaje en el barrio Fiske Menuco para dar con Walter Ceballos

La Unidad Regional II llevó a cabo este viernes un refuerzo en las tareas de búsqueda de Walter Matías Ceballos, el vecino de 40 años que se encuentra desaparecido desde noviembre de 2024. El despliegue intensivo, que fue impulsado por la Fiscalía N° 2, se concentró en la zona de Defensa Catini, al norte del barrio Fiske Menuco.

El operativo contó con una amplia movilización de recursos humanos y logísticos. Participaron efectivos del Cuerpo de Investigación Judicial (CIJ), personal de distintas unidades de orden público dependientes de la Regional, además de la Brigada Rural y la División Canes, esenciales para el rastreo en áreas abiertas. Los equipos trabajaron de manera coordinada, cubriendo con minuciosidad el sector previamente delimitado.

A pesar de la magnitud de la jornada y la persistencia del personal policial por dar con el paradero de Ceballos, el operativo concluyó sin arrojar novedades.

Las autoridades confirmaron que, pese a este resultado, el compromiso con la investigación se mantiene activo. Ya se encuentran en fase de planificación nuevas diligencias que se ejecutarán en los próximos días con el objetivo de continuar el rastreo y seguir explorando posibles sectores relevantes.