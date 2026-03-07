Tormenta, granizo y viento con ráfagas de hasta 60 km/h, la alerta que complica al Alto Valle: ¿a qué hora llega la lluvia?

Después de varios días donde la máxima no superó los 25°C, este primer sábado de marzo 2026 la temperatura se eleva hasta rozar los 30°C. Sin embargo con este cambio climático también llegó una alerta amarilla por tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada complicada para la región del Alto Valle por la llegada de un temporal que combinará desde lluvias fuertes y viento hasta granizo. Mirá el detalle del pronóstico para este 7 de marzo.

El Alto Valle bajo alerta por tormenta

Según el detalle del pronóstico para este sábado se espera un día cálico, la máxima se mantendrá en 29°C y la mínima en 17°C. Pero el fenómeno que marcará la jornada es una alerta por la que se esperan «tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes».

Como parte del temporal, se advirtió frecuente actividad eléctrica, ráfagas que pueden superar los 60 km/h o alcanzar hasta los 90 km/h, ocasional granizo y «abundante caída de agua en cortos periodos». «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm que pueden ser superados localmente», resaltó el SMN.

¿A qué hora llegan las lluvias más fuertes y qué pasa con el viento?

Según lo detallado la franja horaria más complicada será durante la noche. Aunque hay probabilidad de algunas precipitaciones débiles durante todo el día, la mayor actividad de la tormenta se registrará a partir de las 20 hs donde la probabilidad de precipitación es de 40% a 70%.

Respecto al viento, el mismo ingresará desde el norte y a la noche rotará para ingresar desde el noreste. Su velocidad se mantendrá entre los 23 y 32 km/h; y las ráfagas se intensificarán en horas de la tarde al registrar los 50 km/h.

El punto máximo del viento será a la noche cuando sus ráfagas alcancen los 60 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que estas condiciones se mantendrán hasta el domingo y se prevé una leve mejora recién a partir del lunes 9 de marzo.